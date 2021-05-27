Из времен СССР: Необычные версии Lada Niva

Многие ли сегодня могут сказать, что такое настоящий советский автомобиль, который применялся только для одной цели - для движения? Такие транспортные средства может и не были самыми привлекательными, да и по техническим параметрам во многом уступали зарубежным конкурентам, но зато они были нашими и могли эксплуатироваться до скончания века в суровых условиях страны.

Фото: Car.ru Car.ru

Со временем понятие и представление об отечественном автомобиле стерлось. Сегодня транспортные средства в России собирают с применением технологий зарубежных производителей, а значит и вся ценность постепенно угасает. Несмотря на это, находятся люди, готовые отдавать дань памяти советскому транспорту, а именно ВАЗ-2121.Это легендарный внедорожник, который не сразу сумел завоевать популярность в СССР. Но со временем автомобиль продемонстрировал свои преимущества при эксплуатации в тяжёлых условиях.

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Главное достоинство ВАЗ-2121 - отличная проходимость. Росту продаж за рубежом способствовали погодные условия. В 1979 году здесь отмечалась снежная зима и засушливое лето. Нива показала себя во всей красе и могла передвигаться там, где сдавались легковушки.Такая ситуация стала хорошей рекламой для модели. Именно в этот период было продано почти в 4 раза больше автомобилей в сравнении с предыдущим годом. Нива производилась во многих странах - Греция, Канада, Чили, Бразилия, Эквадор. Заметим, что экспортные версии данного внедорожника сильно отличались от тех, которые предлагались в СССР. К примеру, по заказу клиента специалисты могли установить литые диски, противотуманные фары, винил, кенгурятники и прочее дополнительное оборудование. Поэтому особое внимание стоит уделить самым ярким экспортные версиям.

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Первое место в списке занимает модель ВАЗ -21215, которая выпускалась 8 лет с 1999 года. В качестве силовой установки использовали дизельный мотор Peugeot XUD 9, мощность которого составляла 65 л.с. Этот агрегат идеально подходил для коробки передач Нивы. Автомобиль имел отличную тягу на низких оборотах. Внешний вид тоже был модернизирован - силовые бамперы, 16-дюймовые колеса и кенгурятник.

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Еще одна интересная версия автомобиля - Lada Niva Denim. Это французский вариант внедорожника. Здесь применялся дополнительный обвес и зеркала. Кузов имел более обтекаемые формы. Сам кузов был окрашен в светлые тона. Третье место в списке занимает ещё одна французская версия - Niva Grande Large. Дизайнеры при разработке данного проекта делали упор на улучшение внешнего вида и придание элегантности. В результате на кузове появились красивые накладки, современные бамперы и решетка радиатора. Кроме того, в оснащении предлагались литые диски из меди.

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Еще одна привлекательная модификация внедорожника - Lada Niva California. Производитель позиционировал её как транспорт для молодёжи. Действительно, на этом автомобиле можно было выезжать на пляж и природу. В конструкции появился люк в крыше, литые диски и колеса большого диаметра. В Канаде предлагали особенную Lada Niva Pick up. Она была предназначена для жителей сельской местности, любителей охоты и рыбалки. Главные особенности заключались в больших колёсах, удлиненном заднем свесе. Немецкий вариант советского внедорожника, Deutsche Lada Automobil GmbH выпускался специально для рынка Германии. Именно поэтому здесь были повышенные требования к качеству всех узлов и агрегатов. Всего было произведено 150 экземпляров модели. ВАЗ-2121 получил распространение и на рынке Великобритании, но представляли его здесь под маркой Cossack. Автомобиль оснащался литыми дисками, панорамным люком на крыше, пластиковыми накладками и колесными арками. Кроме того автомобилисты отмечали качественную отделку салона.