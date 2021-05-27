Редчайший Москвич «Буратино» выставили на продажу по цене новой Toyota Camry

В Москве продают один из десятка сохранившихся «Москвича 401-422» по прозвищу «Буратино». Фургон 401-422 с кузовом из металла и дерева был выпущен в 1954 году, а недавно отреставрирован, перекрашен и выставлен на Drom.ru: за машину с пробегом 78 тысяч километров продавец просит 1 990 000 рублей, что сопоставимо со стоимостью новой Toyota Camry.

Фото: © Drom.ru © Drom.ru

Фургон на базе модели Москвича-401 выпускали на Московском заводе малолитражных автомобилей (МЗМА) в период с 1949 по 1956 год. За семь лет производства с конвейера сошло более 11 тысяч экземпляров «Буратино», однако в свободную продажу они не поступали. Самым популярным местом работы таких грузовичков было Министерство связи СССР, где они использовались для перевозки почты и контейнеров с монетами для телефонов-автоматов.

«Буратино» был способен перевозить 200-250 килограммов груза и имел три двери: две боковые для водителя и пассажира и двухстворчатую сзади. Автор объявления утоняет, что каркас кузова изготовлен из березы, собран на специальном клее и болтах. Филенки кузовных панелей сделаны из бакелитизированной фанеры с декоративной пропиткой и залакированы снаружи.

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В движение фургон приводит бензиновый двигатель объемом 1,1 литра, который выдает 26 лошадиных сил. Агрегат сочетается с трехступенчатой механической коробкой передач и задним приводом.