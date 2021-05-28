380 л.с. и 6,4 секунды до «сотни»: представлен гибридный Jeep Wrangler

Компания Jeep представила гибридный Jeep Wrangler 4xe для европейского рынка. Внедорожник с 380-сильной установкой может проезжать на одном электричестве 50 километров, заряжается от розетки за три часа и разгоняется с места до 100 километров в час за 6,4 секунды. У европейских дилеров новинка появится уже в июне.

Фото: © Jeep © Jeep

Внешние отличия гибридного Wrangle стандартной модели с ДВС сводятся к декоративным элементам в синем цвете Electric Blue. В состав силовой установки входят двухлитровый бензиновый турбодвигатель и пара мотор-генераторов. Коробка передач — восьмидиапазонный автомат.

Jeep

Jeep

Для внедорожника заявлены система полного привода Selec-Trac (либо Rock-Trac), мосты Dana, дифференциалы Tru-Lok с электроприводом блокировки, дифференциал повышенного трения Trac-Lok и стабилизатор поперечной устойчивости с электроприводом отсоединения.

Европейцам предложат на выбор три версии: Sahara, Rubicon и юбилейную 80th Anniversary, посвященную 80-летию американской марки. В зависимости от уровня исполненияWrangler 4xe может оснащаться 8,4-дюймовым экраном мультимедийной системы, аудиосистемой Alpine с девятью динамиками и сабвуфером, системой контроля слепых зон, системой курсовой устойчивости, ассистентом парковки, бесключевым доступом в салон и дистанционным запуском двигателя, а также адаптивным круиз-контролем.

Цены на Jeep Wrangler 4xe для Европы пока не объявлены.