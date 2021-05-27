Как сделать подлокотник в автомобиле шире

Удобство в автомобиле – один из самых важных показателей. Многие полагают, что проводить время с комфортом в салоне транспортного средства должны только пассажиры, а водитель, так как занимается ответственным делом, может позабыть об этом. На самом деле комфорт и его организация проводятся для каждого человека в салоне автомобиля. Но всегда автопроизводитель может предугадать все желания потребителей в отношении организации пространства. Многие факторы комфорта зависят от индивидуальных особенностей человека.

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Не во всех автомобилях между передними креслами предусматривается подлокотник. Использовать его может как водитель, так и пассажир. Это полезное приспособление особенно эффективно в автомобилях с МКПП, где приходится часто переключать передачи. Однако, встретить его можно и во всех остальных автомобилях, оснащённых разными типами привода.

Не всегда подлокотник отвечает требованиям комфорта, и зависит это во многом от индивидуальных особенностей человека. К примеру, высоким людям неудобно использовать его. Выходит так, что полезное приспособление находится в автомобиле без дела.

Даже на этот счёт есть способ, который позволит приспособить подлокотник под человека с любым телосложением и конструкцией. Ещё один недостаток, с которым можно столкнуться во время эксплуатации транспортного средства – слишком узкий подлокотник. Рассмотрим, как провести модернизацию данного элемента.

Тоннельный подлокотник с боксом для хранения вещей можно встретить не только в иномарках, но и в отечественных автомобилях. К примеру, его ставят с завода на такие модели, как Lada Vesta , XRAY, Largus, и Priora. В некоторых случаях автомобилисты устанавливают подобный аксессуар своими руками. Рассмотрим на примере реального эксперимента, как можно расширить подлокотник в салоне и сделать его использование более удобным.

Владелец автомобиля Lada Vesta для этой цели укоротил рычаг коробки переключения передач и поставил другую ручку. В результате штатный подлокотник оказался на приличном расстоянии от ручки КПП. Такой дефект ухудшал привлекательность салона, поэтому было принято решение – удлинить подлокотник.

Для работ потребовалось минимальное количество материалов – фанера 1 см, поролон и материал, которым планируется перетягивать готовый подлокотник. Процедуру можно провести самостоятельно, тем более для неё не нужно иметь специальных инструментов. Первым делом следует разобрать верхнюю крышку подлокотника.

После этого следует определиться с размерами и подготовить фанеру по этим параметрам. Ее следует закрепить на пластиковое основание крышки. В нижней части предусматривается 2 направляющие. Кроме того, в штатные места подлокотника следует вкрутить 4 самореза. Если рассматривать параметры этого же эксперимента, владелец автомобиля Lada Vesta увеличил подлокотник на 7.5 см в длину и на 3 см в ширину.

Как только фанера будет установлена, нужно зафиксировать на ней поролон при помощи скотча. На следующем этапе нельзя проводить полную сборку. Для начала нужно проверить конструкцию в деле – покататься и посмотреть, под каким углом и на какой высоте поставить подлокотник . Процессу открытия и закрытия элемента ничего не должно препятствовать. На завершающем этапе остаётся обтянуть подлокотник выбранным материалом. Если нет помощников или навыков в сфере шитья, лучше обратиться в ателье. Там специалисты подгонят материал по размерам и проведут обтяжку быстро.