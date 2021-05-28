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Какие автомобили скоро подешевеют в 2021 году

Car.ruиещё 2
4 часа назад
Цены на автомобили, продаваемые на российском рынке, продолжают повышаться.
Какие автомобили скоро подешевеют в 2021 году
Фото: car.rucar.ru
За первые четыре месяца текущего года стоимость машин выросла на 8% относительно аналогичного периода 2020 года. На рынке сохраняется острый дефицит самых востребованных автомобилей. Эксперты уверены, что в ближайшие время стоимость всех новых автомобилей вновь увеличится.
Главной причиной поднятия цен становится очередное падение рубля по отношению к мировой валюте. К концу года на российском рынке может возникнуть некое перенасыщение, которое позволит сделать предновогодние акции и скидки. Однако ожидать их ближайшего появления покупателям бессмысленно.
Именно поэтому новый автомобиль стоит покупать именно сейчас, так как уже через несколько месяцев цена автомобилей может вырасти в несколько раз. При этом на вторичном рынке ожидается падение цен. Связано это с тем, что большинство водителей обращаются на вторичный рынок, поэтому продавцы начинают конкурировать между собой, намеренно снижая стоимость автомобилей.
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