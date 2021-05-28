Автовладельцам раскрыли способы меньше платить за бензин

"Не забывайте следить за давлением шин: чем меньше они накачаны, тем выше нагрузка на двигатель, а он в свою очередь потребляет много топлива", — обращает внимание Алеев.
"Экономия нескольких рублей с литра может в будущем вылиться в траты тысяч рублей, если в бензине окажутся примеси или какие-то добавки, портящие детали автомобиля", — указывает экономист.
"И наконец, вес автомобиля — чем он больше, тем выше расход топлива. Подумайте, так ли вам нужны на постоянной основе багажник на крыше или забитый задний багажник", — говорит Алеев.