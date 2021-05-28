Как четыре ГАЗ-66 и один ЗИЛ стали кастомным Hummer

Белорусский инженер на основе советских грузовиков сделал подобие американского внедорожника.
Автора транспорта зовут Александр Иванович, поэтому неудивительно, что получившийся автомобиль был назван «Алекс». На его создание ушло несколько лет кропотливой работы.
За основу был взят военный ГАЗ-66, имевший в народе прозвище «Шишига». К слову, конструктору для воплощения своих замыслов пришлось приобрести аж 4 таких автомобиля по бросовой цене, но в идеальном состоянии.
Для создания салона конструктор сварил между собой две кабины «Шишиги» спиной к спине. Капот же был позаимствован у одного из грузовых ЗИЛов. Неудивительно, что «Алекс» получился габаритным. Однако благодаря шасси от ГАЗ-66 машине по плечу любое бездорожье.
Внешне внедорожник выглядит вполне прилично, да и внутри у него достаточно просторно. Сейчас «Алекс» выставлен на продажу за 1,3 миллиона рублей. Автомобиль имеет техпаспорт и может без ограничений передвигаться по дорогам общего пользования. Для управления им нужны обычные водительские права.