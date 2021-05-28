Как четыре ГАЗ-66 и один ЗИЛ стали кастомным Hummer

Белорусский инженер на основе советских грузовиков сделал подобие американского внедорожника.

Фото: car.ru car.ru

Автора транспорта зовут Александр Иванович, поэтому неудивительно, что получившийся автомобиль был назван «Алекс». На его создание ушло несколько лет кропотливой работы.

За основу был взят военный ГАЗ-66, имевший в народе прозвище «Шишига». К слову, конструктору для воплощения своих замыслов пришлось приобрести аж 4 таких автомобиля по бросовой цене, но в идеальном состоянии.

Для создания салона конструктор сварил между собой две кабины «Шишиги» спиной к спине. Капот же был позаимствован у одного из грузовых ЗИЛов. Неудивительно, что «Алекс» получился габаритным. Однако благодаря шасси от ГАЗ-66 машине по плечу любое бездорожье.