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Как четыре ГАЗ-66 и один ЗИЛ стали кастомным Hummer

Car.ru
4 часа назад
Белорусский инженер на основе советских грузовиков сделал подобие американского внедорожника.
Как четыре ГАЗ-66 и один ЗИЛ стали кастомным Hummer
Фото: car.rucar.ru
Автора транспорта зовут Александр Иванович, поэтому неудивительно, что получившийся автомобиль был назван «Алекс». На его создание ушло несколько лет кропотливой работы.
За основу был взят военный ГАЗ-66, имевший в народе прозвище «Шишига». К слову, конструктору для воплощения своих замыслов пришлось приобрести аж 4 таких автомобиля по бросовой цене, но в идеальном состоянии.
Для создания салона конструктор сварил между собой две кабины «Шишиги» спиной к спине. Капот же был позаимствован у одного из грузовых ЗИЛов. Неудивительно, что «Алекс» получился габаритным. Однако благодаря шасси от ГАЗ-66 машине по плечу любое бездорожье.
Внешне внедорожник выглядит вполне прилично, да и внутри у него достаточно просторно. Сейчас «Алекс» выставлен на продажу за 1,3 миллиона рублей. Автомобиль имеет техпаспорт и может без ограничений передвигаться по дорогам общего пользования. Для управления им нужны обычные водительские права.
Бортжурнал,Hummer,Завод имени И.А. Лихачева,
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