Какие подержанные Lada пользуются наибольшим спросом в России

Продажи автомобилей марки « Лада » с пробегом, согласно данным «Автостат Инфо», выросли на 118% апреле 2021 года к апрелю прошлого года. В абсолютном выражении перепродажи увеличились с 59 829 до 130 525 авто.

Фото: Автостат Инфо Автостат Инфо

Среди моделей марки Lada на вторичном авторынке лидирует Lada 2114. В апреле текущего года было перепродано 12 209 таких машин, на 94% больше, чем годом ранее — 6293 ед.

Второй результат перепродаж в линейке отечественной марки показала Lada 2107 — 10 721 авто, на 112% больше, чем годом ранее — 5056 авто.

На третье место в тот же период вышла Lada 2170, показав прирост продаж на 153% с 4111 до 10 410 ед. авто.

В топ-5 самых продаваемых «Лада» с пробегом еще два места заняли модели Lada 2190 Granta и Lada 2121. Объем продаж Lada 2190 Granta с пробегом в указанный период возрос на 165% с 3890 до 10 299 ед. А перепродажи внедорожников Lada 2121 увеличились в тот же период на 106,7% с4728 до 9773 ед.

Lada 2100 — 7944 перепроданных авто (+104%),

Lada 2109 — 6804 шт. (+85%),

Lada 2115 — 6627 автомобилей (+93%),

Lada 2112 — 6582 ед. (+94%),

Lada 2172 Priora — 5369 авто (+117%). Топ-10 самых востребованных моделей марки Lada в апреле текущего года дополнили:

За первые четыре месяца, прошедшие с начала текущего года, перепродажи автомобилей Lada увеличились на 22% с 346 407 до 421 941 ед. авто.