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На каком расстоянии камеры фиксируют превышение скорости?

Car.ru
1 час назад
Каждый автолюбитель должен соблюдать требования ПДД. Но наши читатели интересуются: с какого расстояния камеры фотовидеофиксации могут распознавать нарушителей скоростного режима?
На каком расстоянии камеры фиксируют превышение скорости?
Фото: Car.ruCar.ru
Следует сразу отметить, что камеры фотовидеофиксации постоянно совершенствуются и получают новый функционал. Одной из наиболее распространенных моделей является “Стрелка-СТ”.
Согласно техническому описанию, паспортная рабочая дальность составляет 1 километр. В реальности, по словам специалистов, такая камера может контролировать дорогу на расстоянии до 400 метров.
Камеры линейки “Арена” потихоньку изымают из эксплуатации. Но они еще встречаются на российских дорогах. У таких камер “прицельная дальность” - 150 метров.
Комплекс “Автоураган” имеет невысокую стоимость и довольно прост в обслуживании. Но его технические характеристики не являются слишком показательными. Рабочий диапазон для такого устройства - 200 метров.
Комплексы линейки “КРИС” имеют также небольшой рабочий диапазон. В ясную погоду система фиксирует нарушение на расстоянии до 150 метров.
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