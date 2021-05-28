На каком расстоянии камеры фиксируют превышение скорости?

Каждый автолюбитель должен соблюдать требования ПДД. Но наши читатели интересуются: с какого расстояния камеры фотовидеофиксации могут распознавать нарушителей скоростного режима?

Следует сразу отметить, что камеры фотовидеофиксации постоянно совершенствуются и получают новый функционал. Одной из наиболее распространенных моделей является “Стрелка-СТ”.

Согласно техническому описанию, паспортная рабочая дальность составляет 1 километр. В реальности, по словам специалистов, такая камера может контролировать дорогу на расстоянии до 400 метров.

Камеры линейки “Арена” потихоньку изымают из эксплуатации. Но они еще встречаются на российских дорогах. У таких камер “прицельная дальность” - 150 метров.

Комплекс “Автоураган” имеет невысокую стоимость и довольно прост в обслуживании. Но его технические характеристики не являются слишком показательными. Рабочий диапазон для такого устройства - 200 метров.