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Как "разводят" на автокредите: раскрыты три популярные схемы

Профиль
3 часа назад
Покупка автомобиля – событие радостное, но в то же время это большой стресс для человека. Сознание фокусируется на скорой возможности прокатиться на новом железном коне и автолюбитель на этом фоне может стать легкой добычей мошенников. Многие думают, что уж они-то никогда не попадутся на крючок, но не защищен никто.
"Развод" на автокредите: раскрыты три популярные схемы
Фото: ©Shutterstock / Fotodom©Shutterstock / Fotodom
К примеру, есть по меньше мере три схемы по обману на автомобильных кредитах. Их результат печален – как правило, человек остается и без автомобиля, и без денег. Об этих способах мошенничества рассказывает журнал "За рулем".

Дешево – надо срочно брать

Мошенники могут взять автомобиль в кредит, тут же его перепродать по бросовой цене незнакомцу. Они получают круглую сумму денег, а он – проблемы. Когда банк поймет, что по кредиту никто платить не собирается, он обратится в суд, тот наложит арест на автомобиль и может забрать его в счет погашения задолженности. Другой вариант – новому владельцу придется платить по чужому кредиту – вместе с авто он получит и соответствующую обязанность. Поэтому при покупке автомобиля важно проверять его юридическую чистоту, ни в коем случае не торопиться.

Кредитный брокер

Когда один банк за другим отказывают в автомобильном кредите, человек может обратиться к кредитным брокерам. Они обещают добиться согласования выплаты на очень выгодных условиях, под конкретный автомобиль. Передав им все данные, автолюбитель может прождать некоторое время, а потом получить отказ и здесь. А затем обнаружить, что на него оформили кредит, и теперь предстоит судиться. Чтобы избежать такого развития событий, следует ограничить передачу своих персональных данным сомнительным конторам. А если все же стали жертвой обмана, нужно сразу обращаться в полицию.

Дорогая помощь товарищу

Некий знакомый, признав тщетность попыток получить кредит на автомобиль, может обратиться за помощью к другому. Согласившись взять на себе долговое время формально, тот очень рискует. Знакомый с автомобилем может вскоре исчезнуть, а финансовая кабала останется. Но и это не предел, ведь можно стать фигурантом уголовного дела по статье о мошенничестве. Здесь совет прост – нужно трижды подумать, прежде чем брать на себя чужой долг, даже, казалось бы, проверенного человека.
Ранее "Профиль" подробно рассказывал, как взять автокредит и не попасть в ловушку. Среди прочего нужно тщательно изучать каждый документ, который предстоит подписать.
Бортжурнал,За рулем,
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