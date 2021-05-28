"Развод" на автокредите: раскрыты три популярные схемы

Покупка автомобиля – событие радостное, но в то же время это большой стресс для человека. Сознание фокусируется на скорой возможности прокатиться на новом железном коне и автолюбитель на этом фоне может стать легкой добычей мошенников. Многие думают, что уж они-то никогда не попадутся на крючок, но не защищен никто.
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К примеру, есть по меньше мере три схемы по обману на автомобильных кредитах. Их результат печален – как правило, человек остается и без автомобиля, и без денег. Об этих способах мошенничества рассказывает журнал "За рулем".
Дешево – надо срочно брать
Мошенники могут взять автомобиль в кредит, тут же его перепродать по бросовой цене незнакомцу. Они получают круглую сумму денег, а он – проблемы. Когда банк поймет, что по кредиту никто платить не собирается, он обратится в суд, тот наложит арест на автомобиль и может забрать его в счет погашения задолженности. Другой вариант – новому владельцу придется платить по чужому кредиту – вместе с авто он получит и соответствующую обязанность. Поэтому при покупке автомобиля важно проверять его юридическую чистоту, ни в коем случае не торопиться.
Кредитный брокер
Когда один банк за другим отказывают в автомобильном кредите, человек может обратиться к кредитным брокерам. Они обещают добиться согласования выплаты на очень выгодных условиях, под конкретный автомобиль. Передав им все данные, автолюбитель может прождать некоторое время, а потом получить отказ и здесь. А затем обнаружить, что на него оформили кредит, и теперь предстоит судиться. Чтобы избежать такого развития событий, следует ограничить передачу своих персональных данным сомнительным конторам. А если все же стали жертвой обмана, нужно сразу обращаться в полицию.
Дорогая помощь товарищу
Некий знакомый, признав тщетность попыток получить кредит на автомобиль, может обратиться за помощью к другому. Согласившись взять на себе долговое время формально, тот очень рискует. Знакомый с автомобилем может вскоре исчезнуть, а финансовая кабала останется. Но и это не предел, ведь можно стать фигурантом уголовного дела по статье о мошенничестве. Здесь совет прост – нужно трижды подумать, прежде чем брать на себя чужой долг, даже, казалось бы, проверенного человека.