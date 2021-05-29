Камеру в салоне Tesla научили следить за водителями

Производитель электромобилей Tesla расширил функционал камер, устанавливаемые в салоне машин этой марки. Он теперь будут следить за водителем, когда у электрокара активирован режим автопилота, сообщает издание The Drive.

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Причина заключается в том, что автопилот в Tesla – вспомогательная функция. Поэтому от водителя требуется постоянно держать руки на руле. Об этом американская компания постоянно напоминает автомобилистам и даже указала это в руководстве по эксплуатации электрокаров. Однако водители нередко игнорируют это правило.

Так, в середине мая полицейские остановили в Калифорнии электрокар Tesla Model 3 . Он двигался по скоростному шоссе в режиме автопилота. Оказалось, что в это время водитель электрокара находился на заднем сиденье машины.

Теперь же камера на Tesla будет отслеживать внимательность водителя при включенном режиме автопилота. Если автомобилист отвлечется от дороги, то она его предупредит. При этом производитель уверяет, что эти записи строго конфиденциальны и не будут нигде храниться.

Камера уже сейчас штатно устанавливается на электрокары. И включается пока только в момент аварии. В Tesla убеждены, что эта функция пригодится, например, при обращении в страховые компании.