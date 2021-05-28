Санкции не помеха: Volkswagen возвращается на «ГАЗ»

Бренд Volkswagen инвестировал 6 млрд рублей в контрактную сборку компактного кроссовера Taos на мощностях завода « Группы ГАЗ ». Ранее производство Volkswagen, активно торгующего автомобилями на североамериканском рынке, прекратилось на «ГАЗе» вслед за санкциями, введёнными американцами против завода. Возвращение немецкой марки может быть связано с общим переговорным прогрессом Германии и новой администрации США относительно бизнеса с Россией, полагают эксперты.

Фото: Volkswagen Volkswagen

Марка Volkswagen снова начала выпускать свои машины на мощностях Горьковского атозавода, инвестировав в контрактную сборку "паркетника" Taos. Последней моделью бренда на конвейере автомобильного завода был седан Jetta, снятый в 2018 году.

Запуская производство Taos, глава Volkswagen Group Rus Штефан Меха отметил, что новый автомобиль построен на модульной платформе MQB, которая позволяет начать работу в сжатые сроки. По его словам, модульность тележки автомобиля дает компании конкурентные преимущества, поскольку Volkswagen может быстро реагировать на высокий спрос на авторынке.

"Запуск производства данной модели даже в трудные и для российского, и для глобального рынка времена демонстрирует устойчивость наших процессов и эффективность платформенной стратегии производства", – приводит слова Штефана Меха пресс-служба российского офиса немецкой марки.

В компании отметили, что дополнительные инвестиции в сборку Taos составили 63 млн евро (примерно 6 млрд рублей).

Специально для запуска этого кроссовера была проведена модернизация оборудования на линии сборки в Нижнем Новгороде. В частности, появился онлайн-мониторинг качества наиболее важных соединений автомобиля, помимо этого немецкий концерн создал новую автоматизированную линию в цехе сварки для производства капотов, багажников и крыльев для этой модели, что позволит повысить качество сварки кузова. Технологически Taos глубоко унифицирован с уже выпускающимся в Нижнем Новгороде "паркетником" Skoda Karoq . Обе модели имеют одну и туже платформу MQB, одинаковые узлы и агрегаты, кузова, наборы двигателей и трансмиссий. Различие у "близнецов" исключительно в дизайне интерьера и экстерьера, а также в доступности опций – у машины Volkswagen будет более широкий выбор дополнительного оборудования.

Изначально Taos под именем Tharu дебютировал в Китае в 2018 году, основное отличие китайской версии – более широкий проем дверей. Короткобазный вариант Taos помимо Нижнего Новгорода также производится на заводах Volkswagen в Мексике и Аргентине.

"Группа "ГАЗ" в апреле 2018 года подпала под американские санкции. В следующие годы периодически появлялась информация о ходе переговоров по их снятию, а Минфин США регулярно продлевал дедлайн введения рестрикций. Предыдущая дата была назначена на 22 января 2021 года, за месяц до ее наступления чиновники американского ведомства дали новую отсрочку - до 26 января 2022 года. Такая политика "подвешенного топора" привела к тому, что нижегородский автозавод потерял часть поставщиков.

Санкции до сих пор оказывают негативное воздействие на бизнес и экономический потенциал завода. В связи с этим в 2018 году VW снял с производства на "ГАЗе" модель Jetta, и компания уже не возобновляла российскую контрактную сборку, предпочитая возить седан со своего завода в Мексике. Таким образом, кроссовер Taos – это первая модель на конвейере "ГАЗа" после трехлетнего перерыва. При этом сборка в Нижнем Новгороде машин принадлежащего Volkswagen бренда Skoda не останавливалась на период санкций.

Возвращение бренда Volkswagen на ГАЗ после долгого перерыва связано с успехами Германии в переговорном процессе с США относительно бизнеса с Россией, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

"Прямо или косвенно сказалась общая политическая обстановка между США и ФРГ, и в первую очередь, по "Северному потоку-2", где немцам удалось договориться с американцами по поводу ослабления санкционного давления", - уверен Бургазлиев.

Немцы смогли донести до США свои экономические приоритеты. Для Volkswagen мы рынок не первый в Европе, но очень прибыльный на единицу товара. Очевидно, что теперь ситуация в плане санкционного давления на бизнес начала меняться", – заметил эксперт. Специалист предполагает, что немцы не спешили с возобновлением сотрудничества с газовцами, поскольку опасались за бренд Volkswagen, у которого высокие объемы продаж в США.

Марка Skoda была в меньшей опасности, поскольку на североамериканском рынке не представлена. Схожего мнения придерживается партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто . Он подчеркивает, что санкции против "Группы ГАЗ" все еще не отменены, но Минфин США периодически их переносит и продлевает.

"Очевидно, сейчас руководству Volkswagen стало понятно, что сами санкции уже не так страшны, а дополнительных мер вводить американцы не будут, поэтому они и решили вернуть производство, – поделился мнением с "Газетой.Ru" Моржаретто.

"Кроме того, завод показал, что может выжить несмотря на давление", - добавил эксперт.