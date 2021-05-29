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Концерн Hyundai на 50% сократит производство авто с ДВС

Car.ru
1 час назад
Hyundai остановила разработку своих ДВС, так как собирается уменьшить в два раза количество авто, которые функционируют с использованием ископаемого топлива.
Концерн Hyundai на 50% сократит производство авто с ДВС
Фото: car.rucar.ru
Этот шаг должен направить бюджеты автоконцерна для дальнейшего развития платформ для электрокаров. Hyundai собирается продать 1 000 000 электромобилей в год. Компания стремится захватить десятипрооцентную долю мирового авторынка электрокаров.
Hyundai Group хочет повысить продажи электрических авто на территории США, Европы и Китая. По заявлению корейского автопроизводителя, он ускоряет внедрение "зеленых" машин. Речь идёт об электромобилях и моделях, работающих с использованием водородных топливных элементов.
Hyundai собирается электрифицировать модельный ряд к 2040 году. Из отчета следует, что ликвидация машин, которые работают на ископаемом топливе, будет важной частью такого плана. Благодаря этому компания сможет направить свои ресурсы для разработки электродвигателей, АКБ и топливных элементов.
Hyundai завершит план, связанный с переходом на полностью электрическую модификацию на протяжении следующих 6 месяцев.
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