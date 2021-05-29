Концерн Hyundai на 50% сократит производство авто с ДВС

Hyundai Group хочет повысить продажи электрических авто на территории США, Европы и Китая. По заявлению корейского автопроизводителя, он ускоряет внедрение "зеленых" машин. Речь идёт об электромобилях и моделях, работающих с использованием водородных топливных элементов.

Hyundai собирается электрифицировать модельный ряд к 2040 году. Из отчета следует, что ликвидация машин, которые работают на ископаемом топливе, будет важной частью такого плана. Благодаря этому компания сможет направить свои ресурсы для разработки электродвигателей, АКБ и топливных элементов.