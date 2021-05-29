Самые агрессивные водители в России ездят на авто немецких марок

Портал Авто.ру провел опрос среди 4 тыс. человек. Специалисты выясняли, на каких авто в России передвигаются самые агрессивные автомобилисты.

Половина респондентов заявили, что самые агрессивные автолюбители управляют немецкими транспортными средствами. На втором месте разместились водители отечественных легковых авто – 26,2 процента. Этот результат связан с тем, что недорогие автомобили российских брендов часто приобретают новички без опыта вождения.