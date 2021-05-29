Самые агрессивные водители в России ездят на авто немецких марок

Портал Авто.ру провел опрос среди 4 тыс. человек. Специалисты выясняли, на каких авто в России передвигаются самые агрессивные автомобилисты.
Фото: car.rucar.ru
Половина респондентов заявили, что самые агрессивные автолюбители управляют немецкими транспортными средствами. На втором месте разместились водители отечественных легковых авто – 26,2 процента. Этот результат связан с тем, что недорогие автомобили российских брендов часто приобретают новички без опыта вождения.
Каждый десятый опрошенный сталкивался с негативом от владельцев японских машин. Около семи процентов досталось автомобилистам на корейских марках. По мнению 53,2% респондентов самые напористые и упрямые автолюбители управляют автомобилями BMW. Среди всех немецких марок это доля составляет 90,1%. Ещё в антирейтинг попали автобренды Lada, Hyundai, Kia, Toyota.
Бренды, не попавшие в этот список, на территории России распространены меньше. Таким образом, Cadillac, Genesis, Mini в вопросе агрессивности набрали 0,9%.
Самыми законопослушными и дружелюбными оказались автомобилисты шведских, французских, японских транспортных средств. Водители Audi, Mercedes-Benz, Genesis больше других проявляют уважение к прочим участникам дорожного движения.