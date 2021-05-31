Российские автомобилисты начали сталкиваться с новыми штрафами при парковке, сообщает портал Autonews.

На подобные штрафы начали жаловаться водители в Москве, которые оставляли автомобили в размеченных для этого местах на городской платной парковке в зоне действия знака «Остановка запрещена» с белой табличкой, обозначающей такси, передает РИА «Новости»

Такие знаки, как отмечается, часто размещаются в не самых очевидных местах, а их действие заканчивается там, где установлен знак платной парковки, которых на подобных стоянках установлено много.

Если водитель вовремя на распознал запрет на парковку, его автомобиль могут эвакуировать, а самому ему выпишут штраф в 3 тыс. рублей.