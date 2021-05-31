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Автомобилистов предупредили о новых штрафах при парковке

Деловая газета "Взгляд"иещё 7
1 час назад
Российские автомобилисты начали сталкиваться с новыми штрафами при парковке, сообщает портал Autonews.
На подобные штрафы начали жаловаться водители в Москве, которые оставляли автомобили в размеченных для этого местах на городской платной парковке в зоне действия знака «Остановка запрещена» с белой табличкой, обозначающей такси, передает РИА «Новости».
Такие знаки, как отмечается, часто размещаются в не самых очевидных местах, а их действие заканчивается там, где установлен знак платной парковки, которых на подобных стоянках установлено много.
Если водитель вовремя на распознал запрет на парковку, его автомобиль могут эвакуировать, а самому ему выпишут штраф в 3 тыс. рублей.
Однако если знак совсем не очевиден либо же стоит в не очень заметном месте, штраф можно обжаловать через суд, объяснили автоюристы.
Ранее в мае Минюст предложил упростить взимание штрафов ГИБДД.
Бортжурнал,Видео,Новые штрафы,Минюст РФ,ГИБДД,РИА Новости,
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