Первый юбилей: на что жалуются владельцы после 5 лет эксплуатации Skoda Kodiaq

Компактный городской кроссовер Skoda Kodiaq является одной из самых востребованных моделей SUV-сегмента, представленных на российском рынке.

За пять лет активных продаж в России автомобиль собрал не только любовь и популярность среди потенциальных покупателей, но и перечень определенных претензий, которые высказываются во время активной эксплуатации. Так, водителям категорически не нравится появление подтеков масла, возникающих уже через несколько месяцев после начала активного владения новым авто.

Чаще всего с данной неприятностью сталкиваются владельцы дизельных кроссоверов. Проблема заключается в болтах крепления маховика и применяемого герметика, который даже в случае замены все равно через некоторое время начинает "сопливить".

Скрипучий и глючный. Автомобиль оказался очень скрипучим в салоне. Во время активной эксплуатации возникают различные неприятные звуки и посторонний шум, доставляющий дискомфорт. Это связано со слабой шумоизоляцией, на которую производители откровенно пожалели средств и времени.

Что касается глючности, то все электронные системы автомобиля периодически заклинивают и отказываются работать как положено, доставляя водителям проблемы. Постоянное обращение в сервисные центры не дает должного результата, электрические системы самостоятельно могут как заглючить, так и начать вновь нормально работать.