Первый юбилей: на что жалуются владельцы после 5 лет эксплуатации Skoda Kodiaq

Компактный городской кроссовер Skoda Kodiaq
является одной из самых востребованных моделей SUV-сегмента, представленных на российском рынке.
За пять лет активных продаж в России автомобиль собрал не только любовь и популярность среди потенциальных покупателей, но и перечень определенных претензий, которые высказываются во время активной эксплуатации. Так, водителям категорически не нравится появление подтеков масла, возникающих уже через несколько месяцев после начала активного владения новым авто.
Чаще всего с данной неприятностью сталкиваются владельцы дизельных кроссоверов. Проблема заключается в болтах крепления маховика и применяемого герметика, который даже в случае замены все равно через некоторое время начинает "сопливить".
Скрипучий и глючный. Автомобиль оказался очень скрипучим в салоне. Во время активной эксплуатации возникают различные неприятные звуки и посторонний шум, доставляющий дискомфорт. Это связано со слабой шумоизоляцией, на которую производители откровенно пожалели средств и времени.
Что касается глючности, то все электронные системы автомобиля периодически заклинивают и отказываются работать как положено, доставляя водителям проблемы. Постоянное обращение в сервисные центры не дает должного результата, электрические системы самостоятельно могут как заглючить, так и начать вновь нормально работать.
Кроссовер не оправдал больших ожиданий потенциальных покупателей. Именно поэтому последнее время уровень продаж данной модели на российском рынке заметно снижается. Однако производители уверены, что это лишь временное явление и модель еще будет востребованной, особенно на вторичном рынке.