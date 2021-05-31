Экостандарт Euro 7 может “убить” ДВС полностью

Освоив в начале текущего года экологический стандарт Euro 6d, европейские чиновники уже работают над реализацией нового стандарта - Euro 7. В Европейской Ассоциации автопроизводителей уверены, что новый стандарт буквально уничтожит ДВС как вид.
После нашумевшего в 2015 году “дизельгейта”, производители массово начали отказываться от моделей с дизельными агрегатами.
Они посчитали, что лучше направить силы в новые проекты по производству электромобилей, нежели пытаться вписать в норму выхлопные газы дизельных моторов.
Новый стандарт собираются вести с 2025 года. Euro 7 повысит и без того серьезные требования к выхлопным газам и средствам их контроля. Чтобы выполнить все требования, автопроизводителям придется буквально обвесить автомобиль катализаторами.
В ACEA уверены, что ввод нового стандарта Euro 7 в обозначенные сроки, является преждевременным и нанесет ущерб экономике.