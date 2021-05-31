Защита прав: россиянам компенсируют пробку на платной дороге

Минтранс совместно с «Автодором» подготовил проект, в котором разъясняются правила взимания денег за проезд по платным дорогам, сообщил «КоммерсантЪ».

Однако в документе не описан механизм возврата денег в случае пробки на платной дороге, отметил член Координационного совета по организации дорожного движения Евгений Литвин

Зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что в таком случае водитель может вернуть деньги по статье о защите прав потребителей.

РИА Новости

«У нас есть статья 29-я, закон о защите прав потребителей. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуги, если им обнаружены существенные недостатки. Можно попытаться вернуть деньги при проезде на платной дороге, ссылаясь на дополнительные затраты на бензин, дизельное топливо, тарифы, ущерб от стояния в пробке. Наиболее актуально это для грузовиков. Встаёт вопрос, необходимо же определиться с ответчиком и зафиксировать допущенные нарушения при оказании платной услуги на автодороге. Этот момент крайне непростой. Если будет зафиксировано, что увеличилось время проезда по платной дороге и это нанесло существенный ущерб, то да, это доказать и сейчас можно».

Афонский отметил, что пункт о возврате денег можно вписать в документ Минтранса со ссылкой на закон о защите прав потребителей.

Увеличение пунктов пропусков и унификация транспондеров позволит решить проблему с пробками на платных дорогах, заключил депутат.

Минтранс России и госкомпания "Автодор" разработали законопроект, направленный на устранение нормативных пробелов в правилах безбарьерного проезда free-flow ("свободный поток", система проезда участка без остановок перед шлагбаумом) по платным дорогам РФ. Как сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на копию документа, имеющуюся в ее распоряжении, соответствующее постановление правительства может вступить в силу ориентировочно 1 сентября.

По данным газеты, в проекте правил "взимания платы за проезд по платным автодорогам общего пользования федерального значения", в частности, впервые прописаны определения транспондера, систем предоплаты и постоплаты, установлена зависимость тарифов от времени суток, дней недели и месяца, категории транспортного средства и способа оплаты, а также приводятся описания обязанностей операторов платных дорог. Документ позволяет водителям оплачивать проезд по участкам с free-flow в течение пяти суток и предусматривает административную ответственность в случае нарушении срока, сообщает "Коммерсантъ". По сведениям издания, штраф за проезд без оплаты для владельцев легковых автомобилей может составить 1,5 тыс. рублей, для хозяев грузовиков и автобусов - 5 тыс. рублей.

Как отмечает газета, на сегодняшний день безбарьерный проезд уже применяется на ЦКАД. При этом на данный момент штрафы в рамках этой статьи КоАП не взимаются, а "Автодор" занят сбором информации о нарушителях.

"На ЦКАД зафиксировано более 12 млн проездов с момента запуска в эксплуатацию. Количество "должников" находится в рамках запланированных значений и снижается, в том числе благодаря проводимым мерам по информированию пользователей о наличии задолженности", - сообщили "Коммерсантъ" в госкомпании.

Речь, в частности, идет о рассылке голосовых сообщений о задолженностях, которую уже получили около 55 тыс. водителей.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов до 5 тыс. рублей за неоплаченный проезд по платным дорогам. Принятый закон направлен на внедрение на российских платных дорогах безбарьерных систем взимания платы. Сейчас оплатить проезд можно только в специально оборудованных пунктах, что вызывает пробки и снижает эффективность трассы, отмечалось в пояснительной записке к документу. Введение системы free-flow исключает создание классических пунктов взимания платы, на дорогах не будет шлагбаумов. По сути, оплата проходит после проезда, в связи с чем необходимы законодательные меры по пресечению бесплатного пользования такими трассами.

В России с 10 января вступил в силу новый штраф для автомобилистов, теперь неоплаченный проезд по платным дорогам стал наказуем. Об этом пишет «Российская газета».

Нарушения будут фиксировать автоматические системы фотофиксации. Штраф за нарушение для водителей легковых автомобилей составит 1,5 тысячи рублей, для владельцев грузовиков и автобусов — пять тысяч рублей.

Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях были введены, чтобы заработала безбарьерная система оплаты проезда, установленная на ЦКАД, где не установлены шлагбаумы, а оплата проезда списывается автоматически. Однако штрафовать нарушителей будут не только за движение без оплаты по ЦКАД, но и по другим платным дорогам.

Штраф водителю будет выписан, если он не оплатит проезд в течение пяти дней после фиксации. Но если автолюбитель оплатит его в течение 20 дней с момента получения постановления, то штраф аннулируют. Если же водитель этого не сделает, то у него будет десять дней, чтобы обжаловать штраф и 60 дней, чтобы его оплатить. При этом уплата штрафа не отменяет обязанность оплатить сам проезд по платной дороге.

Ранее российским водителям перечислили новые штрафы и ограничения, вводимые в 2021 году. Так, за опасное вождение россиян могут оштрафовать на пять тысяч рублей. Кроме того, у повторно севших за руль в состоянии алкогольного опьянения водителей могут забрать автомобиль. При этом сейчас за нетрезвое вождение выписывают штраф в размере 30 тысяч рублей и лишают прав сроком до двух лет. В случае, если водитель сел за руль повторно и это привело к ДТП с пострадавшими, нарушителя ждет уголовная статья.

У платных дорог России появился единый стандарт работы аварийных служб. Об этом сообщил оператор таких трасс «Автодор».

С 1 сентября все операторы платных трасс, которые находятся в доверительном управлении «Автодора», обязаны будут следовать новым правилам. Госкомпания пояснила, что стандарт работы служб разработан на основе многолетнего опыта работы аварийных комиссаров, патрулирующих платные автомобильные дороги. В них учтена специфика скоростных трасс, на которых запрещена остановка, и прописаны технические и организационные требования к службам, которые должны заниматься снижением аварийности на таких дорогах.

Сейчас аварийные комиссары работают на следующих трассах:

М-1 «Беларусь»;

М-4 «Дон»;

М-3 «Украина»;

М-11 «Москва — Санкт-Петербург».

Экипажи таких машин оказывают не только техническую, но и медицинскую помощь. Стандарт регулирует, в каком порядке они должны взаимодействовать с ситуационным центром и органами ГИБДД , как действовать при запрещённой правилами остановке автомобилей на обочине скоростной платной трассы, а также и другие случаи возникновения аварийных и нештатных ситуаций. Таким образом в «Автодоре» рассчитывают снизить количество ДТП на российских дорогах и обеспечить стабильный трафик.

Снижение аварийности и смертности в ДТП является одной из важных задач национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По сравнению с 2017 годом количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий планируется снизить в два раза, а смертность в результате таких происшествий — в три с половиной раза. Кроме того, на 10% должна уменьшиться протяжённость дорог, работающих в режиме перегрузки, в том числе за счёт расширения дорожного полотна и запуска платных дублёров. Конечным итогом нацпроекта должна стать современная, комфортная и надёжная транспортная инфраструктура в российских городах и между ними. Это один из самых дорогостоящих национальных проектов России — на его реализацию заложено 4,7 трлн рублей. По указу президента Владимира Путина, сроки выполнения национальных проектов продлены с 2024 до 2030 года.

Большая часть строящейся трассы между Казанью и Екатеринбургом, которая станет продолжением высокоскоростной дороги из Москвы, будет бесплатной для автомобилистов. Об этом журналистам сообщил глава ГК "Автодор" Вячеслав Путешенко в ходе визита на площадку восстановления леса, вырубленного при строительстве трассы, в Ногинском районе Московской области.

"Частично новая трасса пройдет по существующей М-7, которая находится в очень хорошем состоянии - там есть четыре полосы, пересечения на разных уровнях, - сказал Вячеслав Петушенко. - Мы реализуем эту программу вместе с Федеральным дорожным агентством. Платных участка там будет два: реконструируемый обход Нижнекамска и 288 км нового строительства от Дюртюлей до Ачита".

Общая длина отрезка от Казани до Екатеринбурга составит 800 км. На его строительство потребуется от 50 до 130 млрд рублей, которые будут выделены из Фонда национального благосостояния. Точную сумму глава "Автодора" обещал назвать через две недели, после завершения трассировки будущей дороги. После ее введения в эксплуатацию в 2024 году время в пути между Казанью и Екатеринбургом сократится с 14 до 7 часов. Тариф за проезд по платным участкам будет варьироваться для легковой машины в пределах от 2,5 до 4 рублей за километр, грузовики заплатят в четыре раза больше.

Интенсивность движения на платных трассах в апреле 2021 выросла до 35% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, рассказали "РГ" в госкомпании "Автодор".

Аналитики сравнили первую неделю апреля в 2021 и 2019 гг. На головном участке трассы М-4 "Дон", идущей от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону до Краснодара и далее до Новороссийска, интенсивность движения выросла на 2,2%. На обходе Воронежа поток увеличился сразу на 16%, а на участках за Воронежем - на 20%, отметили в госкомпании. На участке М-4 в Ростовской области интенсивность движения выросла на 7,6%.

Особой популярностью сейчас пользуется трасса М-11 "Нева", соединяющая Москву и Санкт-Петербург. На этой трассе за Тверью интенсивность выросла на 35%.

На участках трассы М-3 "Украина" интенсивность движения практически восстановилась и сейчас лишь на 1% ниже показателей 2019 года.

На рост трафика повлияли хорошие погодные условия и отложенный спрос, отмечают в "Автодоре".

Развитие автотуризма в России в целом является современным трендом на фоне закрытых зарубежных направлений, говорит президент Ассоциации автомототуризма Сергей Лобарев

При этом трафик стал расти не только на платной трассе М-11, но и на бесплатной М-10, поскольку туристы хотят не просто проехать от Москвы до Санкт-Петербурга, но и ознакомиться с достопримечательностями, говорит он.

Трафик на М-4 у Воронежа вырос больше всего, так как сейчас весной туристы особенно заинтересованы в коротких поездках на два-три дня, поближе к Москве.

Основной поток формируют жители Москвы и Санкт-Петербурга, говорит Лобарев. Сейчас особенно много запросов поступает на путешествия в Тверь, Кашин, Ярославль и по городам "Золотого кольца".

Автотуристы обратили внимание на маршрут "Легенды Эльбруса". Также стали интересоваться туристы Сибирским трактом.