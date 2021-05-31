Самый дорогой бренд мотоциклов Confederate Motorcycles вернулся в Россию

Американский производитель люксовых мотоциклов Confederate Motorcycles объявил о возвращении в Россию с тремя моделями: Fighter, Bomber и новым Wraith. Вместе с этим возродился и сам шильдик Confederate, под которым самые дорогие в мире мотоциклы будут продаваться только на российском рынке.
Причиной смены названия послужило движение BLM, отстаивающие права афроамериканцев. Летом прошлого года на волне протестов Confederate Motorcycles пришлось выбрать новое имя, отказавшись от слова «конфедерат»: целый год прежнее название не использовалось, а в США и Европе мотоциклы продавали под шильдиком Combat Motors.
«Бренд Confederate является синонимом Конфедерации (13 южных штатов США, поддерживавших рабовладельческий строй). Мы понимаем, что не все согласны с таким утверждением, но демократия подразумевает обсуждение разных точек зрения», – прокомментировал смену названия владелец компании Эрнест Ли.
Теперь же оригинальное название возвращается, но только для рынка России. С 1 июня официальный дистрибьютор, компания Curtiss Russia, начнется принимать заказы на модели Fighter, Bomber и Wraith, а к первым клиентам байки отправятся в июле. Причем россияне смогут сами выбрать, как брендировать мотоцикл: прежним именем Confederate либо новым Combat.
Пресс-служба марки отмечает, что весной Fighter получил более скромный мотор, который позволил уменьшить нагрев и вибрации, а также снизить стартовый ценник. Кроме традиционного двигателя S&S X-Wedge объемом 2163 кубических сантиметра доступен 1917-кубовый.
Теперь стоимость «Файтера» стартует с 9,5 миллиона рублей. За новый Wraith просят 17 миллионов рублей, а рублевый ценник Bomber компания не раскрыла. В США он стоит 125 тысяч долларов (около 9,2 миллиона рублей).
В марте свой мотоцикл представила
российская премиум-марка Aurus. Пока это только прототип электробайка с регулируемым по высоте ветровым стеклом и узкими зеркалами заднего вида, а серийное производство и продажи планируют начать в 2022-2023 году.