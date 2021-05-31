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Более 70 автомобилей Volkswagen отзывают в России

Агентство «Москва»
3 часа назад
Более 70 автомобилей Volkswagen отзывают в РФ для подтяжки резьбового соединения на главном тормозном цилиндре, сообщили в пресс-службе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Автомобили Volkswagen отзывают в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В Росстандарт поступила информация от ООО «Фольксваген Груп Рус» о проведении добровольного отзыва 74 транспортных средств марки Volkswagen (Caddy). Сведения предоставлены в рамках реализации положений федерального закона от 27 декабря 2002 года 184-ФЗ «О техническом регулировании», - говорится в сообщении.
Как уточняется, отзыву автомобили, реализованные в 2016 году с VIN-кодами согласно приложению, опубликованному на сайте ведомства.
«Причиной отзыва стала возможность возникновения в данных транспортных средствах негерметичности в резьбовом соединении главного тормозного цилиндра», - пояснили в пресс-службе.
В Росстандарте добавили, что уполномоченные дилеры «Фольксваген Груп Рус» уведомляют владельцев транспортных средств марки Volkswagen (Caddy), подпадающих под отзыв, путем рассылки информационных писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Также владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код их транспортного средства с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.
«На указанных транспортных средствах марки Volkswagen (Caddy) будет выполнена подтяжка резьбового соединения на главном тормозном цилиндре. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев», - заключили в ведомстве.
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