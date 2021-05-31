Автомобили Volkswagen отзывают в России

В Росстандарте добавили, что уполномоченные дилеры «Фольксваген Груп Рус» уведомляют владельцев транспортных средств марки Volkswagen (Caddy), подпадающих под отзыв, путем рассылки информационных писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Также владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код их транспортного средства с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.