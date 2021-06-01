Друг или враг: что нужно знать о кондиционере в автомобиле

Эффективная и слаженная работа кондиционера особенно актуальна в летний период. Чтобы прибор действительно стал помощником в жару, необходимо знать его функциональные особенности и правила обслуживания.

Кондиционер может не работать по причине утечки фреона. Без дозаправки прибор может работать в течение 5 - 7 лет. Если весь фреон вышел, потребуется новая заправка. Фреон заправляют в любом сервисном центре. Процедура несложная и занимает не более одного часа. Стоимость такого ремонта составит не более 2 тысяч рублей.

Заправлять новый автомобиль хладагентом рекомендуется раз в три года. А если машина не новая, то лучше делать заправку фреона каждый год. В весенний и осенний период необходимо проводить антибактериальную обработку испарителя. Это станет отличной профилактикой против размножения бактерий, которые присутствуют в салоне.

При работе кондиционера увеличивается расход топлива на 10 %. Если поездка совершается с открытыми окнами, расход повысится до 20 %.