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Друг или враг: что нужно знать о кондиционере в автомобиле

Car.ru
2 часа назад
Эффективная и слаженная работа кондиционера особенно актуальна в летний период. Чтобы прибор действительно стал помощником в жару, необходимо знать его функциональные особенности и правила обслуживания.
Друг или враг: что нужно знать о кондиционере в автомобиле
Фото: Car.ruCar.ru
Кондиционер может не работать по причине утечки фреона. Без дозаправки прибор может работать в течение 5 - 7 лет. Если весь фреон вышел, потребуется новая заправка. Фреон заправляют в любом сервисном центре. Процедура несложная и занимает не более одного часа. Стоимость такого ремонта составит не более 2 тысяч рублей.
Заправлять новый автомобиль хладагентом рекомендуется раз в три года. А если машина не новая, то лучше делать заправку фреона каждый год. В весенний и осенний период необходимо проводить антибактериальную обработку испарителя. Это станет отличной профилактикой против размножения бактерий, которые присутствуют в салоне.
При работе кондиционера увеличивается расход топлива на 10 %. Если поездка совершается с открытыми окнами, расход повысится до 20 %.
Не стоит создавать резкие перепады между температурой на улице и в салоне. Безопасным для здоровья считается разница в пределах десяти градусов. Также не следует направлять поток воздуха в лицо.
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