Как самостоятельно сократить расход топлива в автомобиле

Стоимость топлива - актуальный вопрос среди автомобилистов в России. Практика показывает, что основной статьей расходов при обслуживании транспортного средства является именно топливо. Логичным является вопрос - как затрачивать меньше денежных средств на бензин? Основное правило в данном случае - избавиться от избыточного расхода. Многие полагают, что сделать это очень трудно - для этого следует разбираться в особенностях топливной системы и проводить разбор. На самом деле процедура более простая.

Фото: car.ru car.ru

Новое правило демпфера в России не принесло никакого результата. Стоимость топлива в нашей стране продолжает неумолимо повышаться, что сильно расстраивает автомобилистов. Последние вынуждены тратить последние копейки на то, чтобы заправить бак транспортного средства. И ладно, если бы повышение отмечалось только один раз в год. Но аналитики фиксируют рост стоимости чуть ли не каждую неделю, а то и еще чаще.

ТАСС сообщает, что за последнюю неделю стоимость топлива в России, в среднем, поднялась на 5 копеек. Многие расценят такой показатель смешным, но в условиях постоянного подъема цен - это серьезная проблема.

Уже в такой ситуации почти все автомобилисты начинают искать способы сэкономить на и сберечь лишнюю копейку в кармане. При этом способы для решения одной и той же цели могут быть разными. Одни поступают радикально и просто отказываются от поездок на личном транспортном средстве, делая выбор в пользу автобусов и метро. Находятся и более рациональные решения - некоторые автомобилисты ищут автозаправочные станции с более низкой ценой за литр.

Однако, это не единственные способы существенной экономии. Каждый автовладелец имеет под рукой все инструменты, чтобы в первую очередь повлиять на расход топлива. Дело в том, что у нового и старого автомобиля этот показатель может значительно отличаться. И зависит это не только от состояния топливной системы, но и от многих других факторов.

К примеру, большое влияние на топливный расход оказывает состояние колес автомобиля. Именно поэтому нужно постоянно следить за давлением в шинах. Чем меньше накачены колеса, тем больше идет нагрузка на силовой агрегат. Из-за этого он может потреблять большее количество горючего. Давление в колесах нужно поддерживать на таком уровне, какой рекомендует производитель.

Еще одно важное правило - своевременная замена фильтров и выбор топлива высокого качества. Обходить стороной нельзя и аэродинамику. Если постоянно передвигаться с открытыми окнами, длинными антеннами на крыше и выступающими за габариты ТС предметами, можно увеличивать сопротивление встречному потоку воздуха. Ухудшение аэродинамики непременно приведет к повышению расхода топлива.

Чтобы сэкономить на топливе и сократить его расход, достаточно следить и за весом транспортного средства. Поэтому стоит избавиться от всего лишнего, что есть в багажнике и салоне. Порой даже лишние 5 кг могут повлиять на расход топлива. По этой же причине не стоит заполнять топливный бак на полную.