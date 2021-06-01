Представлен Lamborghini Urus с шикарным фиолетовым интерьером

Если вы стремитесь к незаметности, то этот Lamborghini Urus с настройкой Mansory - не то, что вам нужно. Фактически, немецкий тюнер сделал противоположность тому, что было в прошлом году, в виде Mansory Venatus.

Фото: car.ru car.ru

В то время как Venatus источает привлекательность для юношей-гонщиков, этот Urus в Катаре, демонстрируемый самим тюнером, находится на другом конце спектра. Заполненный фиолетовым цветом в салоне, это, безусловно, призыв к любви.

Как видно, фиолетовая тема в салоне присутствует повсеместно. От приборной панели до руля даже коврики в фиолетовой форме. Некоторым это может показаться милым, а другим — не очень. В конечном итоге это зависит от вашего вкуса. Но как бы то ни было, девочки будут рады.

Набор фиолетовых акцентов характерен не только для интерьера. В то время как Urus здесь окрашен в белый цвет, в авто присутствуют фиолетовые акценты, видимые снаружи, например, в крышках боковых зеркал и поперек дверей. Даже тормозные суппорты Mansory окрашены в фиолетовый цвет.

Venatus имел обновление P810 на его твин-турбо V8, наряду с другими обновлениями. Окончательная мощность выросла с 641 лошадиных сил (478 киловатт) до 838 лошадиных сил (625 кВт) и с 850 Нм до 1000 Нм крутящего момента.