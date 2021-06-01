Объявлены цены на новый Hyundai Tucson для России

Hyundai Tucson , который сменил поколение осенью прошлого года, вышел на российский рынок: кроссовер радикально преобразился, получил три модификации, в том числе с двухлитровым мотором от Elantra, и подорожал на 110-450 тысяч рублей по сравнению с предшественником. Цены на новинку начинаются от 1 869 000 рублей.

Фото: © Hyundai © Hyundai

Изменения в дизайне кроссовера четвертого поколения носят революционный характер. Tucson обзавелся сложной передней оптикой в форме бумерангов, которая визуально объединена с решеткой радиатора и состоит из трапециевидных элементов. Ниже расположены блоки ближнего и дальнего света, замаскированные под противотуманки. Не менее сложным выглядит рельеф боковин из многочисленных ломаных линий.

В салоне — виртуальная панель приборов диагональю 10,25 дюйма и центральная консоль, лишенная физических кнопок. Диагональ экрана мультимедийной системы может достигать 10,25 дюйма в зависимости от уровня оснащения.

Для российского рынка заявлены три модификации: две бензиновые и дизельная. Базовый двигатель — двухлитровый «атмосферник» семейства Smartstream от Elantra, который выдает 150 лошадиных сил и сочетается с шестиступенчатой «механикой» либо шестидиапазонным автоматом. Привод передний либо полный с муфтой на задней оси.

Также на старте продаж доступна версия с турбодизелем 2.0 на 186 лошадиных сил, который работает в тандеме с восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. Позже появится и самый мощный вариант с 2,5-литровым бензиновым агрегатом с отдачей 190 лошадиных сил.

В зависимости от комплектации новый Hyundai Tucson для России предлагается по цене от 1 869 000 до 2 999 000 рублей. Новая модель прибавила от 110 до 450 тысяч рублей по сравнению с кроссовером предыдущего поколения.

В России Tucson доступен в длиннобазной версии, которая уже продается в Южной Корее и Китае: такой кроссовер достигает в длину 4,63 метра против 4,5 метра у европейского варианта. Дорожный просвет составляет 181 миллиметр. Объем багажника равен 539 литрам (под полкой) или 1903 литрам при сложенных задних сиденьях.

Первую партию Tucson для России привезли с завода в Южной Корее, однако уже в ближайшее время модель встанет на конвейер калининградского «Автотора».