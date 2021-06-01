В России отзывают Infiniti из-за взрывающихся подушек безопасности

Росстандарт согласовал отзывную кампанию, которая затронула 483 экземпляра Infiniti FX35/FX45 (S50), выпущенные с 2006 по 2008 год и проданные в России. Причина – в эйрбегах, которые могут разорваться при срабатывании.

Как указано на сайте ведомства, речь идет о подушке безопасности переднего пассажира. Во время объявленной ранее отзывной кампании было обнаружено, что мешок подушки сложен в узкой части, из-за чего внутреннее давление может резко вырасти при срабатывании в условиях высокой температуры. Это, в свою очередь, приведет к разрыву эйрбега.