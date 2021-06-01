Авто на парковке аэропорта: что может случиться с машиной

В сезон летних отпусков многие водители добираются до аэропортов на автомобиле. Транспортное средство в этом случае обычно оставляют на парковках рядом с аэропортом, причем на длительный срок. Автоэксперты рассказали, какими проблемами может обернуться такая стоянка, и о чем нужно помнить, оставляя автомобиль надолго.

Фото: ©Shutterstock / Fotodom ©Shutterstock / Fotodom

В первую очередь, следует позаботиться о том, чтобы автомобиль был под присмотром видеокамер и не стоял вблизи деревьев и проводов, пишет "Автовзгляд". Деревья – источник пыльцы, почек и пуха, которые смешиваются с липким нектаром и с легкостью въедаются в лакокрасочное покрытие авто.

Кроме того, на деревьях обитают птицы, поэтому после отпуска водителю придется отмывать от автомобиля помет. Также из-за неблагоприятных погодных условий дерево может попросту упасть на машину, причинив ей большой урон. То же касается линий электропередач.

Перед тем, как оставить надолго автомобиль, важно проверить, чтобы в машине не было еды, иначе она станет источником неприятного запаха, который довольно трудно вывести. А если забыть зажигалку на панели, то она может взорваться, разогревшись на солнце. То же самое можно сказать о любом другом накрепко закрытом баллоне или флаконе.

Помимо этого, не стоит оставлять надолго машину как с пустым баком, так и с полным. В первом случае в баке может начать конденсироваться вода. Во втором может случиться разлив, так как на жаре топливо расширяется, а система не всегда герметична. Кроме того, при длительном простом топливе теряет свои свойства и может испортиться, как и остальные жидкости в машине.