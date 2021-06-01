Rimac представила 1914-сильный гиперкар за 2 млн евро

Спустя три года после премьеры концептуального гиперкара C_Two хорватская фирма Rimac наконец представила его серийное воплощение. Электрический гиперкар получил название Nevera в честь средиземноморского ветра, улучшенную аэродинамику и четырехмоторную силовую установку.

Фото: Rimac Rimac

Три года не прошли для модели зря: за это время инженеры Rimac значительно доработали конструкцию гиперкара. «Двухдверка» получила на первый взгляд незаметные изменения, благодаря которым удалось повысить аэродинамическую эффективность примерно на 34 процента по сравнению с первым концептом. Охлаждение тормозной системы и трансмиссии улучшилось на 30 процентов на низких скоростях и на семь процентов на высоких. Развесовка по осям приблизилась к идеалу и составляет 48:52.

Кроме этого, Nevera оснастили активными аэродинамическими элементами, для которых предусмотрено два режима: «Низкое сопротивление» и «Высокая прижимная сила». В первом случае коэффициент лобового сопротивления снижается до 0,3, а во втором прижимная сила возрастает более чем на 300 процентов.

Второй по счету серийный автомобиль Rimac приводится в движение установка с четырьмя электромоторами, выдающая 1914 лошадиных сил и 2360 Нм крутящего момента – ровно столько же развивали агрегаты концепта C_Two. Этой мощности достаточно, чтобы разогнать 2150-килограммовый двухместный гиперкар с места до первой «сотни» за 1,97 секунды, а до 300 километров в час – за 9,3 секунды. На четверть мили (402 метра) у него уходит 8,3 секунды, а максимальная скорость составляет 412 километров в час.

Моторы запитываются от крупной батареи объемом 120 киловатт-часов. По словам производителя, этого достаточно, чтобы обеспечить Nevera до 550 километров хода на одной зарядке по циклу WLTP. Пополнить запас энергии от 0 до 80 процентов можно за 22 минуты: купе поддерживает высокоскоростную зарядку мощностью 500 киловатт.

В оснащение серийного купе вошли 390-миллиметровые углерод-керамические тормоза Brembo с шестипоршневыми суппортами и система рекуперативного торможения, которую Nevera использует «на полную»: когда температура аккумулятора доходит до предельных значений, кинетическая энергия рассеивается через фрикционные тормоза. Когда они нагреваются, система включается автоматически.

Тираж Rimac Nevera ограничен всего 150 экземплярами стоимостью два миллиона евро каждый (почти 180 миллионов рублей). Все автомобили будут лично подписаны генеральным директором компании Мате Римацом, который пообещал, что одинаковых машин не будет: клиентам предоставят три готовых исполнения на выбор и широкие возможности персонализации.