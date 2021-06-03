Стоимость каско для Aurus Senat оценили в 500 тыс рублей

В компании напомнили, что цена автомобиля в базовой комплектации будет составлять 18 миллионов рублей. Рассчитывая стоимость полиса каско, страховщик исходил из следующих параметров: регион страхования — Москва, десятилетний стаж вождения, оформление на юридическое лицо, два наемных водителя и коэффициент бонус-малус — 0,8. В результате сумма каско для машины в базовой комплектации составила 450 тысяч рублей.
Кроме того, в компании подсчитали цену полиса на Aurus Senat 2021 года выпуска. Согласно Auto.ru, его стоимость начинается от 24 миллионов рублей. Исходя из этого, стоимость каско такой машины составит минимум 600 тысяч рублей.