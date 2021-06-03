Стоимость каско для Aurus Senat оценили в 500 тыс рублей

В компании напомнили, что цена автомобиля в базовой комплектации будет составлять 18 миллионов рублей. Рассчитывая стоимость полиса каско, страховщик исходил из следующих параметров: регион страхования — Москва, десятилетний стаж вождения, оформление на юридическое лицо, два наемных водителя и коэффициент бонус-малус — 0,8. В результате сумма каско для машины в базовой комплектации составила 450 тысяч рублей.