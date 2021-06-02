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В Сети показали первые изображения кроссовера Renault Kaptur нового поколения

Car.ru
5 часов назад
Первые изображения обновленного Renault Kaptur появились в социальных сетях, вызвав небывалый интерес у потенциальных покупателей.
В Сети показали первые изображения Renault Kaptur нового поколения
Фото: Car.ruCar.ru
Фотографии были опубликованы независимым дизайнером, который решил пофантазировать на тему того, каким будет новый французский кроссовер. За основу был взят автомобиль первого поколения.
Car.ru
Для совершенствования модели дизайнер перенес на него главные стилистические особенности последних новинок компании Renault, тем самым представив, каким может быть обновленный кроссовер.
В частности, модель следующего поколения может получить узкую головную оптику в духе нового концепта Megane. Кроме того, на фотографии видно, что фары головной оптики плавно переходят в фальшрадиаторную решетку, расположенную на равной с ними высоте.
Несколько измененный задний бампер должен придать модели более агрессивный внешний вид. Привычных задних фонарей может и вовсе не быть. Вместо них новинке больше подойдет узкая светящаяся полоса во всю ширину кормы.
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