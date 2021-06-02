В Сети показали первые изображения Renault Kaptur нового поколения

Первые изображения обновленного Renault Kaptur появились в социальных сетях, вызвав небывалый интерес у потенциальных покупателей.

Фото: Car.ru Car.ru

Фотографии были опубликованы независимым дизайнером, который решил пофантазировать на тему того, каким будет новый французский кроссовер. За основу был взят автомобиль первого поколения.

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Для совершенствования модели дизайнер перенес на него главные стилистические особенности последних новинок компании Renault , тем самым представив, каким может быть обновленный кроссовер.

В частности, модель следующего поколения может получить узкую головную оптику в духе нового концепта Megane. Кроме того, на фотографии видно, что фары головной оптики плавно переходят в фальшрадиаторную решетку, расположенную на равной с ними высоте.