Росстат зафиксировал рост цен на автомобильное топливо

Средние розничные цены на автомобильный бензин за период с 24 по 31 мая выросли на 6 копеек до 47,82 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 11 копеек до 49,71 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата

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За неделю бензин самой распространенной в России марки АИ-92 подорожал на 5 копеек до 45,12 рубля за литр. Стоимость марки АИ-95 выросла на 6 копеек - 48,75 рубля за литр, а цена марки АИ-98 увеличилась на 7 копеек - 55,44 рубля за литр.

Рост цен на бензин отмечен в 37 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подорожал в Южно-Сахалинске - на 1,9% и Казани - на 1,0%. Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в Вологде, Владивостоке, Сыктывкаре, Кирове и Екатеринбурге - на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 44,40 до 45,80 рубля, марки АИ-95 - от 48,69 до 52,19 рубля, марки АИ-98 - от 49,99 до 58,19 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 43,60 до 45,59 рубля, марки АИ-95 - от 47,10 до 49,98 рубля, марки АИ-98 - от 55,40 до 57,80 рубля за литр.

В среднем с начала года бензин марки АИ-92 подорожал на 4,1%, бензин марки АИ-95 на 3,7%, марка АИ-98 - на 3,7%, а дизельное топливо повысилось в цене на 2,2%.