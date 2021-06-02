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Росстат зафиксировал рост цен на автомобильное топливо

Российская Газетаиещё 9
2 июня 2021
Средние розничные цены на автомобильный бензин за период с 24 по 31 мая выросли на 6 копеек до 47,82 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 11 копеек до 49,71 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.
Росстат зафиксировал рост цен на автомобильное топливо
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета
За неделю бензин самой распространенной в России марки АИ-92 подорожал на 5 копеек до 45,12 рубля за литр. Стоимость марки АИ-95 выросла на 6 копеек - 48,75 рубля за литр, а цена марки АИ-98 увеличилась на 7 копеек - 55,44 рубля за литр.
Рост цен на бензин отмечен в 37 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подорожал в Южно-Сахалинске - на 1,9% и Казани - на 1,0%. Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в Вологде, Владивостоке, Сыктывкаре, Кирове и Екатеринбурге - на 0,1%.
На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 44,40 до 45,80 рубля, марки АИ-95 - от 48,69 до 52,19 рубля, марки АИ-98 - от 49,99 до 58,19 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 43,60 до 45,59 рубля, марки АИ-95 - от 47,10 до 49,98 рубля, марки АИ-98 - от 55,40 до 57,80 рубля за литр.
В среднем с начала года бензин марки АИ-92 подорожал на 4,1%, бензин марки АИ-95 на 3,7%, марка АИ-98 - на 3,7%, а дизельное топливо повысилось в цене на 2,2%.
По сравнению с предшествующей неделей производство бензина с 24 по 30 мая увеличилось на 4,2%, а выпуск дизельного топлива - на 4,1%.
Бортжурнал,Росстат,
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