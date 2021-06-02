Может ли огнетушитель взорваться в автомобиле?

На автомобильных форумах можно встретить много историй о том, как в транспортном средстве взрывались огнетушители. При этом во многих случаях фигурирует именно старое оборудование. Чаще всего это происходит в летнее время, когда баллон перегревается после длительного пребывания под солнечными лучами. Средство внутри может нагреваться до 60 градусов. Водитель возвращается в автомобиль вечером или утром, а весь салон залит белым порошком. Страдать от взрыва могут уплотнители дверей и даже клапан в багажнике. Но что может привести к подобным проблемам в огнетушителе?

На рынке автомобильных огнетушителей присутствует 2 типа устройств. Меньше всего среди водителей распространены порошковые. Они заполнены химической смесью, которая во время распыления превращается в пену. Давление в баллоне должно находиться на определенном уровне - 1.2-1.7 МПа. Это эквивалентно 17 атм. Срок службы огнетушителя должен быть указан на корпусе или этикетке. Как правило, он составляет 4-5 лет. После этого рабочее вещество нужно заменять.

Большее распространение получили углекислотные огнетушители . Они отличаются надежностью, простотой эксплуатации и долговечностью. В их конструкции предусматривается воронка или раструб черного цвета. Именно из них распыляется вещество, которое вытесняет из пространства воздух и охлаждает очаг возгорания.

В некоторых моделях, используемых в автомобиле, с массой газа 2 кг, рабочее давление может достигать 25 бар. Напомним, что внутри хорошо накачанного колеса автомобиля давление почти в 10 раз меньше. Более крупные огнетушители имеют другое давление.

В грузовых автомобилях используются устройства, с массой заряда 5 кг. Давление здесь достигает 57 бар при 20 градусах тепла. Если в салоне повышается температура воздуха до 50 градусов, давление нарастает и может доходить до 150 бар. Для жилых и нежилых помещений используются крупные устройства ОУ10. Они отличаются рабочим давлением 147 бар, а во время аттестации показатель может достигать 220 атм.

Сварные швы баллона из металла могут выдерживать давление почти в 1.5 раза больше критического - до 300 атм. Поэтому баллон самостоятельно взрываться не способен. Но в его конструкции есть элемент, который может не выдержать такой нагрузки - механический клапан. С возрастом этот механизм начинает ослабевать. Удары во время движения только усугубляют ситуацию. Последняя капля в таком случае - критическое повышение температуры в салоне. Но огнетушитель при этом не взрывается, а просто выпускает содержимое наружу.

Чаще всего при взрыве клапана водители и пассажиры не находятся в салоне. Но бывают случаи, когда устройства, закрепленные на стене, падают на пол и выпускают газ в салон. Тогда нужно срочно открыть все окна и двери, чтобы выпустить углекислый газ. Если сработает порошковый огнетушитель, проблем для салона автомобиля может быть еще больше. После этого потребуется проводить химчистку.