Может ли огнетушитель взорваться в автомобиле?

На автомобильных форумах можно встретить много историй о том, как в транспортном средстве взрывались огнетушители. При этом во многих случаях фигурирует именно старое оборудование. Чаще всего это происходит в летнее время, когда баллон перегревается после длительного пребывания под солнечными лучами. Средство внутри может нагреваться до 60 градусов. Водитель возвращается в автомобиль вечером или утром, а весь салон залит белым порошком. Страдать от взрыва могут уплотнители дверей и даже клапан в багажнике. Но что может привести к подобным проблемам в огнетушителе?
На рынке автомобильных огнетушителей присутствует 2 типа устройств. Меньше всего среди водителей распространены порошковые. Они заполнены химической смесью, которая во время распыления превращается в пену. Давление в баллоне должно находиться на определенном уровне - 1.2-1.7 МПа. Это эквивалентно 17 атм. Срок службы огнетушителя должен быть указан на корпусе или этикетке. Как правило, он составляет 4-5 лет. После этого рабочее вещество нужно заменять.
Большее распространение получили углекислотные огнетушители
. Они отличаются надежностью, простотой эксплуатации и долговечностью. В их конструкции предусматривается воронка или раструб черного цвета. Именно из них распыляется вещество, которое вытесняет из пространства воздух и охлаждает очаг возгорания.
В некоторых моделях, используемых в автомобиле, с массой газа 2 кг, рабочее давление может достигать 25 бар. Напомним, что внутри хорошо накачанного колеса автомобиля давление почти в 10 раз меньше. Более крупные огнетушители имеют другое давление.
В грузовых автомобилях используются устройства, с массой заряда 5 кг. Давление здесь достигает 57 бар при 20 градусах тепла. Если в салоне повышается температура воздуха до 50 градусов, давление нарастает и может доходить до 150 бар. Для жилых и нежилых помещений используются крупные устройства ОУ10. Они отличаются рабочим давлением 147 бар, а во время аттестации показатель может достигать 220 атм.
Сварные швы баллона из металла могут выдерживать давление почти в 1.5 раза больше критического - до 300 атм. Поэтому баллон самостоятельно взрываться не способен. Но в его конструкции есть элемент, который может не выдержать такой нагрузки - механический клапан. С возрастом этот механизм начинает ослабевать. Удары во время движения только усугубляют ситуацию. Последняя капля в таком случае - критическое повышение температуры в салоне. Но огнетушитель при этом не взрывается, а просто выпускает содержимое наружу.
Чаще всего при взрыве клапана водители и пассажиры не находятся в салоне. Но бывают случаи, когда устройства, закрепленные на стене, падают на пол и выпускают газ в салон. Тогда нужно срочно открыть все окна и двери, чтобы выпустить углекислый газ. Если сработает порошковый огнетушитель, проблем для салона автомобиля может быть еще больше. После этого потребуется проводить химчистку.
При нормальном хранении огнетушитель
может прослужить полный срок. Однако от автомобилиста требуется следить за его состоянием. Для этого на корпусе устройства есть манометр, который показывает уровень сжатия газа. Если стрелка находится в зеленой или желтой зоне, устройство исправно. Если же давление снижается, стрелка уходит в красную зону, а огнетушитель нуждается в разрядке.