Повторные нарушения будут считать по новым правилам

Это крайне важное для всех водителей изменение было принято после решения Конституционного суда. Некая гражданка Б. была оштрафована за превышение скорости более чем на 40 км/ч 6 июля 2018 года. 13 июля она оплатила полштрафа. Что наше законодательство вполне допускает. Однако 9 августа 2019 года ее снова оштрафовали за такое же нарушение, только уже по другой части той же статьи, предусматривающей повышенную ответственность за повторное нарушение. Дело в том, что постановление, штраф по которому она оплатила 13 июля, вступило в силу только 28 августа того же года. Дело в том, что постановления, отправленные по почте, вступают в силу через 10 дней с момента или получения, или получения ГИБДД
уведомления о том, что оно не доставлено. Поэтому КС указал, что отсчет только от момента вступления в силу постановления - неконституционен. МВД
тут же подготовило поправки в КоАП о новом способе отсчета сроков. Но согласно этой поправке, у нас может получиться, что вообще некого будет привлекать за повторное нарушение.