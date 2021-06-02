Повторные нарушения будут считать по новым правилам

Согласно этому документу, человек получает право оплатить штраф до вступления в силу постановления о наказании. Если он это сделал, то он будет считаться подвергнутым наказанию только с момента вступления в силу постановления о штрафе, и только до истечения года с момента уплаты штрафа.

Постановление вступает в силу через 10 дней с момента его получения, если оно не было обжаловано. В случае обжалования оно вступает в силу только после решения апелляционного суда. То есть человек может оплатить штраф, а потом подать на его обжалование. Пока штраф обжалуется в двух судебных инстанциях, водитель не будет подвергнут наказанию. А значит, за повторный выезд на встречную полосу, за повторный проезд на красный свет, за повторное превышение скорости более чем на 60 км/ч его никто не сможет лишить прав. Повторности не будет. Потому что постановление не вступило в силу, а штраф оплачен. Если судебные разбирательства затянутся больше, чем на год, постановление в течение этого времени не вступит в силу, штраф будет оплачен, а водителя нельзя будет привлечь за повторное нарушение. Вот такая казуистика.