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Porsche готовит новый компактный электрический седан

Auto.Today
3 часа назад
Сообщается, что Porsche рассматривает возможность создания более компактного электрического седана, который составит конкуренцию Tesla Model 3 и BMW i4.Немецкий автопроизводитель в настоящее время рассматривает предложение об использовании платформы PPE, которая будет лежать в основе предстоящего электромобиля A4 E-Tron. Младший брат Taycan может даже взять название Cajun, которое впервые было зарегистрировано Porsche в 2011 году.Экономическое обоснование того, что может стать третьей полностью электрической моделью Porsche, довольно убедительно, поскольку Cajun может разделять многие ключевые компоненты с будущим Macan EV, включая платформу, аккумулятор и трансмиссию.«Модульный характер платформы PPE позволит нам расширить линейку электромобилей за счет ряда различных моделей. Он разработан для стандартного и большого дорожного просвета. Вторая модель седана - одна из возможностей », - сказал Autocar неназванный инженер Porsche.Audi и Porsche вместе работали над E-Tron GT и Taycan, а в настоящее время оба автопроизводителя совместно разрабатывают электрические Macan и Q6 E-Tron.Если он получит зеленый свет, ожидается, что предлагаемый Porsche Cajun предложит вариант с одно- и двухмоторной конфигурациями.Тем не менее, решение о том, будет ли Porsche производить электрический седан меньшего размера, чем Taycan, еще не принято, но в том же отчете говорится, что немецкий автопроизводитель уже расширяет свои производственные мощности на своем заводе в Лейпциге с вложением инвестиций в 600 миллионов евро. Этого расширения должно хватить для производства седьмой модельной линейки и позволит Porsche производить бензиновые, гибридные и полностью электрические силовые агрегаты на одной производственной линии.
Porsche готовит новый компактный электрический седан
Фото: Auto.TodayAuto.Today
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