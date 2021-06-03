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Размер имеет значение: внедорожники с самыми большими багажниками

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1 час назад
Современные внедорожники предназначены для перевозки больших семей вместе с багажом, для которого, как правило, требуется много пространства. Эксперты назвали пять внедорожников с самыми большими багажниками.
Размер имеет значение: внедорожники с самыми большими багажниками
Фото: ©Motor1.com©Motor1.com

GMC Yukon XL

Этот внедорожник имеет очень просторную площадь за третьим рядом кресел. Грузовое пространство составляет 4100 литров, 2660 литров и 1175 литров за первым, вторым и третьим рядом сидений соответственно.

Cadillac Escalade

Новые технологии шасси расширили пространство внутри машины, увеличив на 40% "воздух" для ног третьего ряда и на 68% увеличив максимальное пространство в грузовом отсеке – до 722 литров. Общая свободная площадь составляет 3425 литров.

Toyota Sequoia

При складывании трех рядов кресел суммарный объем грузового пространства этого большого "японца" достигает 3400 литров. Внедорожник входит в число внедорожников, которые имеют столько же места в багажнике, сколько Chevrolet Suburban в стандартной комплектации.

Chevrolet Suburban

Даже если все пассажирские места заняты, багажник этого внедорожника может вместить 1133 литра поклажи. Максимальный объем грузового пространства может достигать 3454 литра, пишет портал 110km.

Ford Expedition Max

На багажник этого автомобиля отведено 1020 литров при креслах в рабочем состоянии, 2265 литров – за вторым рядом и 3440 литров – при складывании всех кресел. 8-местный Ford Expedition поставляется с таким же по объему каютным пространством как Chevrolet Suburban и Yukon XL, но только в версии Expedition Max.
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