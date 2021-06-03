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Почему современные двигатели одноразовые?

Car.ru
6 часов назад
Среди автолюбителей ведутся непримиримые споры по поводу современных двигателей. Одни считают их одноразовыми. Мол, они рассчитаны на определенный ресурс, после которого нормально эксплуатировать такие моторы не получится. Другие уверены, что современные двигатели ходят столько, сколько “живет” автомобиль.
Почему современные двигатели одноразовые?
Фото: Car.ruCar.ru
Если раньше производители старались создать двигатель- “миллионник”, способный долго трудиться, не создавая проблем владельцу авто, то теперь уклон сделан в сторону технологий и эффективности агрегата в целом.
Версия о том, что производители нарочно создают свои моторы такими, чтобы они утрачивали свой ресурс за определенный промежуток времени, неправильная.
Современные двигатели ходят недолго по причине того, что работают они в номинале. При компактных размерах они выдают высокую мощность. Не последнюю роль в преждевременном старении играют и материалы, из которых эти самые двигатели производят.
И хотя “миллионников” теперь уже не выпускают, продлить срок эксплуатации современного мотора можно при помощи своевременного проведения ТО и адекватной манеры езды в целом.
Бортжурнал,
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