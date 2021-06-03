Народный каршеринг разгрузит дороги

3 июня первым пользователям — тестировщикам сервиса каршеринга для друзей «Рули!» начали устанавливать на авто нужное оборудование.

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Среди испытателей — владелец кроссовера среднего класса Дмитрий Ольховиков. Он привез свой автомобиль в сервисный центр, чтобы ему бесплатно на три месяца установили телематическое оборудование и устройство удаленного доступа.

— Инициатива интересная. К тому же у нас в семье два автомобиля, и один из них, бывает, просто простаивает во дворе, — поясняет Ольховиков. — Конечно, немного страшно сдавать в аренду автомобиль чужим людям. Сперва буду предельно избирателен. Поэтому доступ получат только близкие друзья и знакомые. Хорошо, что через приложение я смогу контролировать, кому отдаю автомобиль.

Оборудование внешне выглядит как маленькая черная коробочка, которую устанавливают за приборную панель в районе спидометра или за магнитолу. После чего специалист через компьютер настраивает все параметры. Установка занимает не более одного дня. Затем пользователю необходимо скачать приложение, через которое он сможет пользоваться сервисом каршеринга для друзей и сдавать в аренду автомобиль.

Владелец кроссовера Дмитрий Ольховиков признался, что решил присоединиться к проекту не для того, чтобы заработать денег, а скорее быть полезным в первую очередь друзьям и коллегам.

— О цене даже не думал. Для близких это будет бесплатно. Конечно, и раньше с друзьями делился автомобилем, чтобы что-то привезти или забрать родственников, но здесь, даже если меня не будет дома, приятель сможет воспользоваться им в любое время. К тому же не нужно оформлять дополнительную страховку, она и так включена, — пояснил Ольховиков.

Для первых 100 пользователей установка оборудования и оформление страховки на три месяца будет бесплатной. В дальнейшем руководители проекта планируют оказывать услугу по подписочной модели, то есть необходимо вносить абонентскую плату от 1500 до 2500 рублей, в которую будут включены и страховка, и аренда оборудования.

Кстати, стоимость аренды автомобиля владелец сможет назначать самостоятельно. Ограничений по этому критерию не будет, однако сервис все же предложит пользователю рекомендуемую стоимость.

Что касается заправки автомобиля бензином, то здесь предложено три пути. Первый, когда пользователь сам заправляет свой автомобиль. Второй заключается в том, что эту функцию будет выполнять арендатор, тогда этот пункт должен быть прописан в договоре. Можно воспользоваться и третьим путем — такую услугу может оказывать сам сервис «Рули!».

К слову, подобного сервиса еще нет ни в одной стране мира. В первую очередь цель проекта заключается не в том, чтобы заработать, а в том, чтобы разгрузить улично-дорожную сеть Москвы, парковки и позволить делиться своим авто с друзья и соседями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Магомед Колгаев, руководитель проектов шеринга Департамента транспорта Москвы: