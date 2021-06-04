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Записка на лобовом авто с просьбой продажи авто. Чего стоит опасаться?

Car.ru
3 часа назад
Мы расскажем вам историю одного Петрова. В общем, смысл такой, что у него в собственности есть автомобиль. Машина старенькая, стоит без дела под окнами дома и ждёт совершенно непонятно чего.
Записка с просьбой продать авто: чего стоит опасаться?
Фото: Car.ruCar.ru
И вот однажды Петров увидел записку на лобовом, в которой было написано, что некий человек желает приобрести его машину и готов даже заплатить сразу и наличными. Автовладелец хоть и рад такому предложению, но очень сомневается в его чистых и правдивых намерениях.
Такая практика совсем не новшество, ход, подобный этому, часто используют перекупщики. Их привлекают автомобили, которыми никто не пользуются и которые длительное время простаивают без дела. Обычно это старые, грязные и уже начавшие ржаветь машины. Потенциальный покупатель видит, что хозяину по большому счёту она не нужна и он с радостью избавится от неё при первой же возможности. Теперь конечно же интересно, а зачем этим перекупщикам такая рухлядь, если она собственным хозяевам на нужна? Обычно авто покупают не для личного пользования, в лучшем случае ее "подлатают" и выставят на продажу за сумму дороже заявленной, а возможно просто распродадут на запчасти.
Но опять же, наверняка перекупщик предложит очень маленькую цену, возможно она даже окажется намного ниже, чем в среднем по рынку. Вот вам хороший совет: если вы видите такой же автомобиль за 200 тысяч, а вам предлагают за неё 180 тысяч, берите не глядя. А если за 150? Тут можете подумать, стоит ли и готовы ли вы потерять 30 тысяч. От перекупщика сложно уйти в том плане, что в вопросах торга им равных точно нет. У него главная цель - сбить цену и как можно больше. Если вы уверены в исправности своего авто и его тех. состоянии, стойте до последнего. Если же все-таки знаете, что от него проще избавиться, подписывайте договор купли-продажи.
Предположим, что наш Петров просто мечтает избавиться от машины и вот ему привалил реальный шанс, тогда совет такой ему - пусть продаёт. Только вот договор стоит заключать как положено, по всем правилам. Сегодня движимое и недвижимое имущество должно продаваться как надо, без всяких левых схем. Ни за что не подписывайте чистые бланки. Их подписать перекупщик просит тогда, когда не хочет участвовать в схеме "продавец-перекупщик-покупатель". Идти на встречу не стоит, иначе можете ввязаться в большие неприятности.
Сделка должна быть заключена в полном объёме, покупателя необходимо вписать в ПТС. Даже если перекупщик не пойдет сразу регистрировать машину в ГИБДД, вас никто не привлечёт к ответственности как владельца транспортного средства. Заключать договор купли-продажи нужно для того, чтобы вас уже после не могли привлечь к ответственности, если вдруг на вашем транспортном средстве вдруг собьют человека. И если вы решитесь все-таки на продажу авто, то спустя время проверьте зарегистрирован ли транспорт на другого человека или нет.
Бортжурнал,ГИБДД,
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