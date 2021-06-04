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УАЗ может выпустить конкурента BMW X6: новое кросс-купе «Эвокат» — первые фото

Car.ru
1 час назад
УАЗ выпускает доступные по цене и неприхотливые в использовании автомобили. Модели подходят преимущественно для передвижения в условиях бездорожья, а именно для выезда за город, на природу. Недавно производитель представил абсолютно новое авто - купейный кроссовер.
УАЗ может выпустить конкурента BMW X6
Фото: УАЗУАЗ
Новый автомобиль обещает быть стильным и современным. Новинка будет представлена под названием УАЗ «Эвокат». По стилю оформления она напомнит кросс-купе BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe. Перед кузова имеет достаточно агрессивный внешний вид за счет узкой светодиодной оптики и широкой радиаторной решетки. Четыре раздельных светодиодных фонаря объединены узкой перемычкой. Сама решетка получит необычный дизайн.
В массивные вырезы колесных арок установят тонированные 22-дюймовые диски. Сзади можно будет увидеть 2 аккуратных спойлера. Один из них станет продолжением крыши автомобиля. Второй установят на крыше багажника. Покупатели смогут выбрать биколорный окрас корпуса, при этом крыша и стойки всегда будут черными.
УАЗ
Салон отделан кожей, предусмотрено 10 подушек безопасности, цифровая приборная панель, 12-дюймовая мультимедийная система. Автомобиль оснащен активным круиз-контролем, системой подогрева кресел и ветрового стекла. Изюминка модели - панорамная крыша.
Авто оснащено турбомотором от Ford мощностью 300 л.с., автоматическая КПП рассчитана на 10 передач. Новинка отличается полноприводным исполнением. Разгон до 100 км осуществляется за 6.5 секунд. Автомобиль выйдет в продажу в 2023-2024 годах по ориентировочной цене от 4.5 до 6 миллионов рублей.
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