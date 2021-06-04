УАЗ может выпустить конкурента BMW X6

В массивные вырезы колесных арок установят тонированные 22-дюймовые диски. Сзади можно будет увидеть 2 аккуратных спойлера. Один из них станет продолжением крыши автомобиля. Второй установят на крыше багажника. Покупатели смогут выбрать биколорный окрас корпуса, при этом крыша и стойки всегда будут черными.