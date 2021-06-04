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65-летний ГАЗ-12 ЗИМ из частной коллекции продают в Москве за 7,7 миллиона рублей. Раритетный седан сохранился в идеальном состоянии

Motor.ruиещё 1
4 часа назад
На сайте Авто.ру появилось объявление о продаже черного ГАЗ-12 ЗИМ 1956 года выпуска. Советский седан, который входил в состав автопарка партийной номенклатуры, пребывает в отличном состоянии. За раритетный автомобиль с 90-сильным двигателем и пробегом 60 000 километров владелец планирует выручить 7 700 000 рублей.
65-летний ГАЗ-12 ЗИМ продают за 7,7 миллиона рублей
Фото: © Авто.ру© Авто.ру
ГАЗ-12 ЗИМ дебютировал в 1950 году, став первым серийным представительским автомобилем Горьковского автозавода. Модель являлась предшественником культового ГАЗ-13 «Чайка» и сразу же поступила на службу в качестве персонального автомобиля для партийной номенклатуры ЦК КПСС. Около половины запчастей двигателя, трансмиссии и ходовой части конструкторы позаимствовали у ГАЗ-51 и ГАЗ-20 «Победа». Помимо стандартного седана, на базе ГАЗ-12 построили и несколько фаэтонов с открытым кузовом. Однако дальше нескольких экспериментальных образцов дело не пошло, поскольку лишенный крыши кузов был недостаточно жестким.
Под капотом заднеприводного ГАЗ-12 ЗИМ находится 3,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 90 лошадиных сил. Специально для модели разработали новую трехступенчатую механическую коробку передач с синхронизаторами на второй и третьей передачах. Впоследствии ее модификации перекочевали на «Победу» и «Волгу» М-21.
По словам продавца, автомобиль уже долгое время находится в частной коллекции, в виду чего пребывает в идеальном внешнем и техническом состоянии. За годы эксплуатации машина прошла 60 000 километров. Расстаться с раритетным ГАЗ-12 ЗИМ владелец готов за 7 700 000 рублей.
В конце мая на немецкой онлайн-площадке AutoScout24 выставили на продажу другой чёрный ГАЗ-12 ЗИМ 1952 года выпуска. За советский правительственный лимузин, который последние 40 лет простоял в гараже без движения, продавец запросил 25 000 евро (примерно 2,2 миллиона рублей по текущему курсу).
Бортжурнал,КПСС,
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