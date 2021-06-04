65-летний ГАЗ-12 ЗИМ продают за 7,7 миллиона рублей

ГАЗ-12 ЗИМ дебютировал в 1950 году, став первым серийным представительским автомобилем Горьковского автозавода. Модель являлась предшественником культового ГАЗ-13 «Чайка» и сразу же поступила на службу в качестве персонального автомобиля для партийной номенклатуры ЦК КПСС
. Около половины запчастей двигателя, трансмиссии и ходовой части конструкторы позаимствовали у ГАЗ-51 и ГАЗ-20 «Победа». Помимо стандартного седана, на базе ГАЗ-12 построили и несколько фаэтонов с открытым кузовом. Однако дальше нескольких экспериментальных образцов дело не пошло, поскольку лишенный крыши кузов был недостаточно жестким.