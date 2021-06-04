Мошенничество за рулем: популярные способы не платить штрафы ГИБДД

Некоторые водители используют лазейки в российских законах, чтобы избежать штрафов. Однако последствия таких схем в итоге могут оказаться куда серьезнее: от крупных штрафов до аварий с трагичным исходом. Какими уловками пользуются недобросовестные автомобилисты, чтобы избежать наказаний?

Фото: ©Агентство «Москва» ©Агентство «Москва»

Фиктивная продажа

Водители заключают фиктивный договор купли-продажи со знакомыми и идут с этим документом в ГИБДД . Там заявляют о продаже автомобиля и о том, что госномера и свидетельство о регистрации якобы принесет новый владелец. В итоге никто не приходит, автомобиль остается по сути бесхозным: он пропадает из баз ГИБДД и налоговой службы . Если появляются штрафы, можно требовать их отмены, так как автомобиль по документам принадлежит уже другому человеку.

Автомобиль компании

От ответственности за нарушения на дорогах помогают уходить фирмы-однодневки. Зарегистрированные на них автомобили облагаются повышенными штрафами, так как оформлены на юрлицо. Однако оплачивать их никто не будет. Когда накапливается много штрафов, фирму ликвидируют, а активы передают другой, заранее созданной организации. При этом долги по налогам и штрафам вместе с активами не переходят, пишет РИА Новости.

"Ликвидацию компании выявляют на стадии исполнительного производства. В итоге его прекращают. То есть о том, что выписывать штраф некому, государство узнает в последний момент. Нарушитель ПДД уходит от ответственности", – объясняет адвокат Андрей Егоров.

"Только что купил"

На случай остановки сотрудниками ГИБДД у мошенников есть поддельный договор купли-продажи, оформленный якобы менее 10 дней назад. В течение этого срока разрешается ездить без номеров. К слову, такие автомобили останавливают чаще, и в случае чего водителю может грозить штраф до 5000 рублей или лишение прав на 1-3 месяца.

Иностранные номера

Автомобили с иностранными номерами не фиксируются камерами, так как нет общих баз данных со странами-соседями. Поэтому нарушения тоже остаются незамеченными. Однако полицейские иногда проводят совместные рейды с правоохранителями из других стран и выявляют как раз таких нарушителей.

Номер наоборот

Самый редкий способ – установка номеров обратной стороной наружу. В законе нет информации о том, как именно должен висеть номерной знак. В итоге, если такую машину остановят, водитель либо перевесит знак нормально, либо заплатит штраф 500 рублей за нечитаемые номера.