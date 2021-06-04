Lada XRay: Самые частые вопросы, беспокоящие автомобилистов

Семейство автомобилей Lada XRay успело широко развернуться на рынке России. В линейке представлены различные версии, каждая из которых подходит для выполнения различных задач. Одни используются для повседневного передвижения в условиях города, а другие могут брать на борт большой груз, тем самым выступая в роли транспортных средств для транспортировки. Сколько семейство существует на рынке, столько и вопросов успело накопиться. На все интересующие ответили конструкторы.

Довольно ли руководство положением Lada XRay? На данный вопрос у конструкторов есть неоднозначное мнение. Если обратить внимание на цели, которые ставились еще на этапе зарождения линейки, то все они были реализованы. Уже в 2018 году XRay занимал 8 место в рейтинге самых популярных автомобилей в России. Сейчас модель стабильно держится в ТОП-20, и это тоже хороший результат. Проводить рестайлинг производитель пока не планирует, но в будущем будут выпускаться специальные версии.

Почему на XRay не предусмотрен 8-клапанный мотор? Появление нового мотора в линейке сопровождается проведением работ в большом объеме. Они связаны с калибровкой, которая затронет, как минимум, 3 сезона - зима-лето-зима и лето-зима-лето. Такое нововведение потребует не только дополнительного времени, но и финансовых затрат. Все это может не окупиться на рынке, если учесть небольшие объемы производства.

Для чего проводилось обновление робота AMT, который уже изжил свое? Ранее роботизированная коробка AMT совмещалась с мотором объемом 1.8 литра. И такая компоновка действительно была устаревшей. Двигатель на 1.8 литра имеет большой крутящий момент, что вынуждало ограничивать его программно. Это было необходимо, чтобы коробка передач не развалилась уже через год. Конечно, это отражалось в виде задержек, но положительно влияло на агрегат.

Когда специалисты скомпоновали робот с мотором 1.6, они заметили, что могут сократить время переключения передач на 40%. Кроме того, такой подход уменьшал нагрузку на коробку и устранял все удары во время работы. Сегодня такая версия не уступает по удобству даже автомобилям с АКПП.

Почему на XRay появился гидроусилитель? Автомобиль Автомобиль XRay проектировался вместе с компанией Renault , поэтому некоторые технические решения принадлежат ей. В процессе эксплуатации автомобилей на дорогах России стало заметно что на кочках ощущаются удары в руль. И происходит это по простой причине.

Всего существует 3 типа усилителей руля. У ЭУР все сигналы электрические. В ГУР предусмотрен гидронасос, который всегда поддерживает оптимальное давление внутри. В электрогидроусилителе к работе приступает электромотор, который создает давление в случае необходимости. Такой моторчик не способен быстро создать давление на кочках, именно поэтому конструкция вызвала отрицательную оценку.

Ставить на XRay ЭУР - не самая простая задача. Пришлось бы вложить денежные средства и внести изменения в конструкцию автомобиля. Поэтому конструкторы пошли проверенным путем - сделали выбор в пользу ГУР.

Почему нет шторок безопасности? Для того чтобы установить такое оборудование в автомобиль, нужно менять конструкцию кузова. Первым делом должны быть предусмотрены места для шторок. Кроме того, потребуется детальный расчет их открывания и обеспечения безопасности для людей в салоне автомобиля.