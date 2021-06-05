На каких АЗС опасно заправлять автомобиль

"Дело в том, что в случае заправки низкосортным топливом дорогого современного автомобиля может выйти из строя двигатель или топливная система. Поэтому собственникам заправочных станций выгоднее контролировать качество бензина, чем впоследствии оплачивать ремонт или даже новый автомобиль", — отметил эксперт.
"Заправки, отсутствующие в информационном поле, как правило, имеют более низкий уровень обслуживания и выручки, поэтому даже в случае решения суда в пользу собственника авто, который пострадал от низкокачественного топлива, неизвестно, когда он получит положенную ему компенсацию", — сказал Рязанов.