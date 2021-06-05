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Россиянам рассказали, на каких АЗС опасно заправлять автомобиль

Праймиещё 1
2 часа назад
Избегать необходимо те АЗС, которые расположены на трассах, но при этом не принадлежат какой-либо федеральной сети. Именно там велика вероятность заправиться некачественным топливом. Иногда можно столкнуться с бензином низкого уровня и на сетевых АЗС, но там проблему клиента решают очень быстро, дорожа своей репутацией. Об этом рассказал агентству "Прайм" технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.
На каких АЗС опасно заправлять автомобиль
Фото: © РИА Новости. Евгений Одиноков © РИА Новости. Евгений Одиноков
"Дело в том, что в случае заправки низкосортным топливом дорогого современного автомобиля может выйти из строя двигатель или топливная система. Поэтому собственникам заправочных станций выгоднее контролировать качество бензина, чем впоследствии оплачивать ремонт или даже новый автомобиль", — отметил эксперт.
Обычно, по его словам, у федеральных АЗС есть стандарты и отделы контроля качества товара, поэтому вероятность столкнуться с браком на них минимальна.
Проверить уровень заправки можно по наличию официального сайта: его наличие говорит о публичности компании, соответственно, негативные отзывы им не нужны.
"Заправки, отсутствующие в информационном поле, как правило, имеют более низкий уровень обслуживания и выручки, поэтому даже в случае решения суда в пользу собственника авто, который пострадал от низкокачественного топлива, неизвестно, когда он получит положенную ему компенсацию", — сказал Рязанов.
"Оптимальный вариант для заправки – городская, независимо от принадлежности бренду. Так как если АЗС находится в черте города, значит, на ней постоянно заправляются жители", — заключил эксперт.
Бортжурнал,Максим Рязанов,
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