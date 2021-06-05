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Новый способ обмана на российских АЗС: цену указывают не за литр

Car.ru
2 часа назад
В Южно-Сахалинске на одной из автозаправочных станций на информационной стойке стали указывать цену не 1-го литра горючего, а 710 миллилитров топлива.
Обман на российских АЗС: цену указывают не за литр
Фото: car.rucar.ru
При этом на стойке отсутствуют какие-либо упоминания об этом факте. Реальный «прайс» на топливо автомобилист узнает после оплаты залитой продукции. Такие манипуляции возмутили многих автомобилистов.
При этом руководитель автозаправки не считает эти действия обманом. Он отмечает, что везде размещена информация о стоимости горючего, однако, люди не желают этого замечать. При этом операторы устали объяснять каждому цены. По его словам есть люди, которые по своей инициативе обманываются.
Таким образом, для АИ-95 крупно указана стоимость 47,9 руб., однако по факту автолюбители платят 67,46 руб. Это написано мелким шрифтом в Приказе 2, который, разумеется, покупатели никогда не читают.
Таким образом, в погоне за прибылью, владельцы АЗС не брезгуют всевозможными методами. Автолюбители надеются, что такие уловки не станут распространяться по всей России.
Бортжурнал,
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