Обман на российских АЗС: цену указывают не за литр

В Южно-Сахалинске на одной из автозаправочных станций на информационной стойке стали указывать цену не 1-го литра горючего, а 710 миллилитров топлива.

Фото: car.ru car.ru

При этом на стойке отсутствуют какие-либо упоминания об этом факте. Реальный «прайс» на топливо автомобилист узнает после оплаты залитой продукции. Такие манипуляции возмутили многих автомобилистов.

При этом руководитель автозаправки не считает эти действия обманом. Он отмечает, что везде размещена информация о стоимости горючего, однако, люди не желают этого замечать. При этом операторы устали объяснять каждому цены. По его словам есть люди, которые по своей инициативе обманываются.

Таким образом, для АИ-95 крупно указана стоимость 47,9 руб., однако по факту автолюбители платят 67,46 руб. Это написано мелким шрифтом в Приказе 2, который, разумеется, покупатели никогда не читают.