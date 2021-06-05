Cobra 427 Competition: краткая история и факты о модели

Гоночный автомобиль Cobra 427 Competition в свое время зарекомендовал себя на гоночных трассах с лучшей стороны. Вот краткая история и интересные факты о модели.

Фото: Car.ru Car.ru

Авторство Cobra 427 Competition принадлежит Кэроллу Шелби. В 60-х годах наступил момент, когда необходимо было найти новый путь развития. Chevrolet Corvette становился быстрее, а мотор от Ford уже находился на пике своих возможностей.

Поэтому Шелби, в содружестве с известным гонщиком Кеном Майлзом, решили поставить на Cobra большой двигатель. Так появился 427 Competition с тяжелым чугунным мотором на 7 литров и 500 лошадиных сил.

Агрегат был действительно надежным, однако возникла новая проблема: машина изрядно прибавила в весе. Поэтому Шелби пришлось полностью пересматривать всю ходовую часть.

Существовавшие тогда омолагационные требования от FIA предполагали выпуск не менее 100 автомобилей. Внешне Cobra 427 Competition от обычного варианта отличал более широкий кузов, а также алюминиевые выхлопные трубы, расположенные по бокам.

Далее машину ждала непростая судьба. На момент инспекции FIA был собран только 51 автомобиль и «заряженную» Cobra не допустили к соревнованиям. Когда правила смягчили, возникла другая сложность. Вместе с 427 Competition был заявлен и Ford GT 40. А поскольку Selby входила в структуру Ford, пришлось уступить.

В итоге было собрано 53 спорткара. 16 машин взяли частные гоночные команды, 2 экземпляра Шелби оставил за собой. Еще один ушел в Ford.

Осталось 34 автомобиля, продать которых было проблемой. В результате транспорт адаптировали для дорог общего пользования, и он был реализован как Cobra 427 S/C.