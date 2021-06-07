Какие электрокары будут презентованы в этом году

Электрокары представлены в России ещё не в таком большом количестве. Однако на дорогах уже появляются первые "ласточки" на электрической тяге.

На данный момент многие производители работают в области создания и развития электрического транспорта, в том числе и электрокаров. Уже сейчас сразу несколько компаний завершают испытания новых моделей, которые в скором времени будут представлены на рынке. Производитель Mercedes работает над младшим братом модели Mercedes EQS, которая была представлена в апреле этого года. По предварительной информации, запас хода на полном заряде должен составлять 500 км. Презентация новинки состоится уже в этом году.