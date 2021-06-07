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Какие электрокары будут презентованы в этом году

Car.ru
10 часов назад
Электрокары представлены в России ещё не в таком большом количестве. Однако на дорогах уже появляются первые "ласточки" на электрической тяге.
Какие электрокары будут презентованы в этом году
Фото: Car.ruCar.ru
На данный момент многие производители работают в области создания и развития электрического транспорта, в том числе и электрокаров. Уже сейчас сразу несколько компаний завершают испытания новых моделей, которые в скором времени будут представлены на рынке. Производитель Mercedes работает над младшим братом модели Mercedes EQS, которая была представлена в апреле этого года. По предварительной информации, запас хода на полном заряде должен составлять 500 км. Презентация новинки состоится уже в этом году.
Компания Volkswagen разрабатывает новый кроссовер ID.5. Известно, что он строится на той же платформе, что и ID.3. Модель будет иметь более спортивный внешний вид. В базовой версии кроссовер будет оснащаться электромотором с отдачей 204 л.с. Его будет дополнять система заднего привода. Заявленный запас хода составляет 500 км. Топовая версия будет оснащаться полным приводом с двумя моторами мощностью 306 л.с.
Бортжурнал,Volkswagen,
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