В Сети опубликовали фото самой странной модели BMW X6

В Сети опубликовали фотографию очень странного тюнинга BMW X6 . Серебристый кроссовер подвергли настолько необычным модификациям, что комментаторы фотографии не смогли определить назначение хотя бы части из кустарных «улучшений». Единственное, что можно сказать наверняка: на дороге такой кроссовер не останется незамеченным.

В ходе многочисленных модификаций по периметру BMW X6 появилось огромное количество разнообразных наклеек. Кроссоверу установили большие патрубки выхлопной системы, дополнительное зеркало заднего вида, а также покрыли дверные ручки похожим на резину материалом. Кроме того, от крыши к заднему бамперу машины протянули провода, с помощью которых тюнеры закрепили странные емкости цилиндрической формы.

Главным элементом тюнинга, который вызвал большинство вопросов стали металлические шары разного диаметра, которые распложены на крышке багажника. Помимо этого, на крыше кроссовера разместили несколько камер видеонаблюдения и проблесковые маячки. Все эти невероятные модификации дополняют черно-красные колесные диски, обмотанные цепями.

Никакой логике все эти «улучшения» не поддаются. Единственным смыслом всех этих решений может быть желание автора проекта привлечь к себе внимание на дорогах — и это у него явно получилось.