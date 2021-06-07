Ford тестирует новый кросс-седан на замену Mondeo

Новый седан от Ford
с увеличенным дорожным просветом был замечен на испытаниях в Европе. Автомобиль был тщательно скрыт под камуфляжем.
Автомобильный производитель из США приступил к тестированию нового кросс-седана, который должен прийти на смену старой модели Mondeo. Модель не будет относиться к стандартным седанам, это будет гибрид седана и внедорожника, все больше завоевывающий популярность сегодня.
В предшествующие несколько лет производители автомобилей все больше начали отдавать предпочтение такому сочетанию, так как популярность внедорожников и кроссоверов среди автолюбителей очень высока.
Секретные снимки нового кросс-седана от Ford были сделаны на трассе в Германии. Камуфляжная пленка, которой был полностью обтянут автомобиль, не дает рассмотреть новинку детально, но даже в этих условиях заметно, что эта модель многое позаимствовала у купеобразного кроссовера Ford Evos, выпущенного для авторынка Китая.
Этот паркетник впервые был представлен в апреле текущего года на шанхайском мотор-шоу. Новая модель значительно отличается от него, так как выпущена под европейский рынок.
Производство седана Ford Mondeo
на территории Европы полностью завершится весной 2022 года.
Эта модель впервые была выпущена в далеком 1993 году. За прошедшее время автомобиль был куплен практически 5 миллионов раз. Но в последние годы популярность Mondeo среди автолюбителей начала значительно снижаться из-за растущего интереса к внедорожникам, поэтому компания приняла решения о завершении производства модели.