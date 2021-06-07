Ford тестирует новый кросс-седан на замену Mondeo

Новый седан от Ford с увеличенным дорожным просветом был замечен на испытаниях в Европе. Автомобиль был тщательно скрыт под камуфляжем.

Фото: Carscoops Carscoops

Автомобильный производитель из США приступил к тестированию нового кросс-седана, который должен прийти на смену старой модели Mondeo. Модель не будет относиться к стандартным седанам, это будет гибрид седана и внедорожника, все больше завоевывающий популярность сегодня.

В предшествующие несколько лет производители автомобилей все больше начали отдавать предпочтение такому сочетанию, так как популярность внедорожников и кроссоверов среди автолюбителей очень высока.

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Секретные снимки нового кросс-седана от Ford были сделаны на трассе в Германии. Камуфляжная пленка, которой был полностью обтянут автомобиль, не дает рассмотреть новинку детально, но даже в этих условиях заметно, что эта модель многое позаимствовала у купеобразного кроссовера Ford Evos, выпущенного для авторынка Китая.

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Этот паркетник впервые был представлен в апреле текущего года на шанхайском мотор-шоу. Новая модель значительно отличается от него, так как выпущена под европейский рынок.

Производство седана Ford Mondeo на территории Европы полностью завершится весной 2022 года.