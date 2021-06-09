Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

В Дагестане будет создан новый двигатель для мотоциклов

Car.ruиещё 2
7 часов назад
«Дегдизель» планирует взяться за создание нового двигателя для мотоциклов. Новая разработка будет предложена байкерскому клубу «Ночные волки».
В Дагестане будет создан новый двигатель для мотоциклов
Фото: car.rucar.ru
Предприятие расположено в Каспийске. Лидер клуба обратился к производителю, представив свою версию мотора. Специалисты оценят разработку.
Инженеры возьмутся за проект, предложенный байкерами, и усовершенствуют его. В новой версии было найдено много интересных решений и инновационных идей. Но модель требует доработки. Проект будет взят за основу.
Лидер клуба «Ночные волки» прибыл в Дагестан, поскольку именно отсюда в скором времени стартует пробег, приуроченный к Дню России. Кроме Каспийска байкеры заехали в Махачкалу и Дербент.
Завод «Дегдизель» функционирует с 1932 года. В советский период он был одним из ведущих торпедо- и дизелестроительных предприятий страны. В настоящее время завод производит морское подводное оружие для военного флота РФ и выпускает промышленные дизельные двигатели.
Бортжурнал,Ночные волки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводителиЛичный опыт