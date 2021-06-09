В Дагестане будет создан новый двигатель для мотоциклов

«Дегдизель» планирует взяться за создание нового двигателя для мотоциклов. Новая разработка будет предложена байкерскому клубу «Ночные волки»

Фото: car.ru car.ru

Предприятие расположено в Каспийске. Лидер клуба обратился к производителю, представив свою версию мотора. Специалисты оценят разработку.

Инженеры возьмутся за проект, предложенный байкерами, и усовершенствуют его. В новой версии было найдено много интересных решений и инновационных идей. Но модель требует доработки. Проект будет взят за основу.

Лидер клуба «Ночные волки» прибыл в Дагестан, поскольку именно отсюда в скором времени стартует пробег, приуроченный к Дню России. Кроме Каспийска байкеры заехали в Махачкалу и Дербент.