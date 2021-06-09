В Дагестане будет создан новый двигатель для мотоциклов

Предприятие расположено в Каспийске. Лидер клуба обратился к производителю, представив свою версию мотора. Специалисты оценят разработку.
Инженеры возьмутся за проект, предложенный байкерами, и усовершенствуют его. В новой версии было найдено много интересных решений и инновационных идей. Но модель требует доработки. Проект будет взят за основу.
Лидер клуба «Ночные волки» прибыл в Дагестан, поскольку именно отсюда в скором времени стартует пробег, приуроченный к Дню России. Кроме Каспийска байкеры заехали в Махачкалу и Дербент.
Завод «Дегдизель» функционирует с 1932 года. В советский период он был одним из ведущих торпедо- и дизелестроительных предприятий страны. В настоящее время завод производит морское подводное оружие для военного флота РФ и выпускает промышленные дизельные двигатели.