В России запатентовали новый внедорожник

В России запатентовали новый армейский внедорожник. Информация о «Стреле» появилась еще в 2020 году.

Фото: fips.ru fips.ru

«Патент на дизайн внедорожника оформила Военно-промышленная компания (ВПК)», – следует из информации, опубликованной на сайте ФИПС.

Полная масса нового легкого бронеавтомобиля составляет 4,7 тонны, что позволяет транспортировать внедорожник на внешней подвеске транспортно-боевых вертолетов типа Ми-8. «Стрела» рассчитана на 8 человек, ее максимальная скорость – 155 км/ч.

Автомобиль будет оснащен дизельным двигателем (200 л. с.) и механической 6-ступенчатой коробкой передач. Броня защищает от стрелкового оружия и от подрывов снизу (до 2 кг в тротиловом эквиваленте).