В России запатентовали новый внедорожник

В России запатентовали новый армейский внедорожник. Информация о «Стреле» появилась еще в 2020 году.
Полная масса нового легкого бронеавтомобиля составляет 4,7 тонны, что позволяет транспортировать внедорожник на внешней подвеске транспортно-боевых вертолетов типа Ми-8. «Стрела» рассчитана на 8 человек, ее максимальная скорость – 155 км/ч.
Автомобиль будет оснащен дизельным двигателем (200 л. с.) и механической 6-ступенчатой коробкой передач. Броня защищает от стрелкового оружия и от подрывов снизу (до 2 кг в тротиловом эквиваленте).
Ранее «Телеканал 360» писал о том, что российскую военную машину переделают под город.