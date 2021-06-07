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В России собираются создать новый внедорожник: первые изображения

РИА "ФедералПресс"
2 часа назад
В России запатентовали новый армейский внедорожник. Информация о «Стреле» появилась еще в 2020 году.
В России запатентовали новый внедорожник
Фото: fips.rufips.ru
«Патент на дизайн внедорожника оформила Военно-промышленная компания (ВПК)», – следует из информации, опубликованной на сайте ФИПС.
Полная масса нового легкого бронеавтомобиля составляет 4,7 тонны, что позволяет транспортировать внедорожник на внешней подвеске транспортно-боевых вертолетов типа Ми-8. «Стрела» рассчитана на 8 человек, ее максимальная скорость – 155 км/ч.
Автомобиль будет оснащен дизельным двигателем (200 л. с.) и механической 6-ступенчатой коробкой передач. Броня защищает от стрелкового оружия и от подрывов снизу (до 2 кг в тротиловом эквиваленте).
Ранее «Телеканал 360» писал о том, что российскую военную машину переделают под город.
Бортжурнал,ВПК,Телеканал "360° Подмосковье",
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