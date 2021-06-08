Kia показала обновлённый Sportage 2021 года

Компания Kia впервые показала первые официальные изображения своего нового кроссовера Sportage 2021, который будет официально представлен на Австралийском автосалоне в 4 квартале этого года.

Kia

Новый Sportage имеет еще более смелый дизайн, чем у его предшественника, с яркой передней частью, включающей светодиодные фары со светодиодными дневными ходовыми огнями в форме бумеранга, большой решеткой радиатора и новым логотипом Kia.

Sportage X Line также будет предлагаться с уникальными бамперами и боковыми порогами, багажником на крыше, тёмно-зеленой или черной отделкой сидений, а также рядом уникальных вариантов внутренней отделки.

Kia

Внутри салона находится два10,25-дюймовых дисплея для информационно-развлекательной системы и панели приборов. Под ними находится новая панель климат-контроля, сочетающая физические и сенсорные клавиши.

Kia заявляет, в новом автомобиле используются «материалы высочайшего качества». На фотографиях мы поверхности, отделанные кожей и хромом.

Kia