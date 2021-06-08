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Kia показала обновлённый Sportage 2021 года

ITZine.ru
2 часа назад
Компания Kia впервые показала первые официальные изображения своего нового кроссовера Sportage 2021, который будет официально представлен на Австралийском автосалоне в 4 квартале этого года.
Kia показала обновлённый Sportage 2021 года
Фото: ITZine.ruITZine.ru
Kia
Новый Sportage имеет еще более смелый дизайн, чем у его предшественника, с яркой передней частью, включающей светодиодные фары со светодиодными дневными ходовыми огнями в форме бумеранга, большой решеткой радиатора и новым логотипом Kia.
Sportage X Line также будет предлагаться с уникальными бамперами и боковыми порогами, багажником на крыше, тёмно-зеленой или черной отделкой сидений, а также рядом уникальных вариантов внутренней отделки.
Kia
Внутри салона находится два10,25-дюймовых дисплея для информационно-развлекательной системы и панели приборов. Под ними находится новая панель климат-контроля, сочетающая физические и сенсорные клавиши.
Kia заявляет, в новом автомобиле используются «материалы высочайшего качества». На фотографиях мы поверхности, отделанные кожей и хромом.
Kia
Цены будут объявлены в ближайшее время.
Бортжурнал,Kia,
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